Karlsruhe. Als tierischer Spion im Film "Pippi in Taka-Tuka-Land" wurde er weltberühmt: Nun ist der als "Rosalinda" bekannt gewordene Hellrote Ara "Douglas" im Alter von 51 Jahren im Karlsruher Zoo gestorben.

Der Pippi-Langstrumpf-Papagei "Rosalinda" ist tot. Mit 51 Jahren habe der hellrote Ara ein "fast biblisches" Alter erreicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Karlsruhe vom Sonntag. Das Tier starb demnach am Samstag im Karlsruher Zoo auf dem Arm von Zoodirektor Matthias Reinschmidt an Altersschwäche.

Rosalinda ist der Filmname des Vogels, der durch den Film "Pippi in Taka-Tuka-Land" bekannt wurde. Der Film machte ihn im Jahr 1970 einem Millionenpublikum bekannt. Im Film leistete der Papagei Pippis Vater Kapitän Efraim Langstrumpf, der von Piraten gefangen genommen worden war, im Verlies als Spion Gesellschaft. Falls der Gefangene im Schlaf reden sollte und versehentlich das Versteck des Schatzes verraten würde, hätte Rosalinda dies den Piraten am nächsten Tag erzählen sollen.



Eigentlich hieß er Douglas

Der Hellrote Ara – eigentlich ein Männchen mit Namen Douglas – war erst 2016 aus dem schwedischen Malmö nach Karlsruhe gekommen. In dem schwedischen Reptilienzoo sollte er eigentlich seinen Lebensabend verbringen. 2003 sollte er plötzlich eingeschläfert werden, weil die Importpapiere fehlten. Eine Petition – an der sich auch Pippi-Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson beteiligte – verhinderte das und der frühere Besitzer konnte schließlich nachweisen, das der Papagei legal von Brasilien importiert worden war.

2016 drohte Douglas erneut die Einschläferung. Grund waren neue Vorgaben zur Papageien-Haltung in Schweden. Der Zoo sah keine Möglichkeit, die Voliere auf das neue Mindestmaß zu vergrößern. Zoodirektor Frank Madsen startete einen Aufruf, was diesmal zu Anteilnahme in ganz Europa führte. Viele Privatpersonen und Zoos boten Douglas Asyl an, auch der Karlsruher Zoo. Der Umzug ins Badische wurde zum Medienereignis.

Douglas lebte sich dem Zoo zufolge gut ein. "Wir haben uns von Anfang an verstanden. Er war ein einzigartiger Papagei mit einem tollen Charakter. Zwischen uns bestand eine echte Freundschaft", betonte seine Tierpflegerin Maria Rüssel.



Senior mit Gelenkproblemen

"Bis auf seine bekannten Altersbeschwerden, er musste sich manchmal etwas auf den Ast legen, um die Gelenke zu entlasten, ging es ihm bis zuletzt gut", berichtete Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Die letzten zwei Stunden seines Lebens habe der menschenbezogene Vogel auf seinem Arm verbracht. Reinschmidt: "Auch wenn er für einen Ara ein fast biblisches Alter hatte, es hat mich doch unheimlich berührt, als er gestorben ist."

Anzeige Anzeige

Auch Rani ist tot – ältester Elefant Deutschlands

Der Karlsruher Zoo trauert zudem über den Tod der 63-jährigen Asiatischen Elefantenkuh Rani, die ebenfalls am Samstag im Karlsruher Zoo gestorben ist. Sie war nach Angaben des Zoologischen Stadtgartens der älteste Elefant Deutschlands. "Außer einigen altersbedingten Einschränkungen wie Arthrose in den Gelenken war sie bis zuletzt bei guter Gesundheit", teilte die Stadt Karlsruhe mit. Sie sei an Altersschwäche gestorben. Rani kam 1957 als zweijähriges Jungtier als Wildfang aus Indien nach Karlsruhe.