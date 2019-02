Bei starkem Wind ist der Ast eines Baumes in der Strasse Viale di Trastevere in Rom auf ein Auto gefallen. Foto: Benno Schwinghammer

Rom. Bei starkem Wind sind in Italien drei Menschen ums Leben gekommen. Der Sturm brachte am Samstag in der Region Latium eine Mauer zum Einsturz und traf mehrere Menschen. Zwei von ihnen starben, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.