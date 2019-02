Berlin. Sieben Songs gehen ins Rennen um das Ticket nach Tel Aviv: Heute Abend entscheiden TV-Zuschauer und Juroren in der ARD-Show "Unser Lied für Israel", wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Israel singt.

Deutschlands ESC-Fans haben wieder die Wahl: Gesucht wird ein Lied für den Eurovision Song Contest (ESC). Die Entscheidung soll am Freitagabend in Berlin fallen. Dann überträgt die ARD (ab 20.15 Uhr) die Show "Unser Lied für Israel". Sieben Songs sind im Rennen – den Sieger küren die TV-Zuschauer, eine 100-köpfige Eurovisions-Jury sowie eine internationale Experten-Jury.



Auf der Bühne des Fernsehstudios stehen vor allem Frauen. Sechs Damen inklusive eines Duos sowie zwei Herren konkurrieren um das Ticket für Tel Aviv: Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds, Makeda sowie das Duo S!sters treten an. Der Gewinner tritt im 64. ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv auf. Im vergangenen Jahr hatte Michael Schulte ("You Let Me Walk Alone") für Deutschland den vierten Platz geholt.

Linus Bruhn gewann als Justin-Bieber-Imitator eine TV-Show

Zu den Kandidaten gehört Indie-Popsängerin Aly Ryan ("Wear Your Love"): Die 21-Jährige, die seit fünf Jahren in Los Angeles lebt, stammt aus Oberursel (Hessen) und gilt als Multi-Instrumentalistin. Aus Hamburg kommt der 20-jährige Linus Bruhn ("Our City"), der schon als Kind im Musical auftrat, als Justin-Bieber-Imitator eine TV-Show gewann und später Kandidat bei "The Voice of Germany" war.

Jüngster Kandidat ist der 18 Jahre alte Gregor Hägele ("Let Me Go") aus Stuttgart. Auch er nahm an "The Voice of Germany" teil und flog im Halbfinale gegen BB Thomaz raus – auf sie trifft er nun wieder. Die 34-jährige Funk- und Soulsängerin aus Düsseldorf, die in New York geboren wurde und als Kind nach Deutschland kam, tritt mit "Demons" an. Soulstimme Makeda ("The Day I Loved You The Most") aus Bonn wollte schon zwei Mal am Vorentscheid teilnehmen, ein Mal stieg sie freiwillig aus.



Michael Schulte und Lena Meyer-Landrut als musikalische Gäste

Die 30-jährige Elisabeth Brüchner ("Suprise") sieht sich eher als Songwriterin, weniger als Sängerin – die Aufmerksamkeit auf der Bühne sei ihr manchmal eher unangenehm, sagt sie. Weitere Frauenpower in dem Wettbewerb, in dem nur zwei Männer vertreten sind, kommt von Carlotta Truman aus Hannover und Laurita aus Wiesbaden. Zusammen treten sie als Duo S!sters mit "Sister" an.

Moderiert wird die Show von Entertainerin Barbara Schöneberger, die seit Jahren im Einsatz für den ESC ist, und "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis. Als musikalische Gäste treten neben Singer-Songwriter Schulte die ESC-Gewinnerin von 2010, Lena Meyer-Landrut, sowie Rockmusiker Udo Lindenberg im Duett mit Popsänger Andreas Bourani auf.