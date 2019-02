Rom. Erst waren es einzelne Fälle, die ans Licht kamen. Doch schnell wurde deutlich, dass es weltweit zu Fällen sexuellen Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche gekommen ist. Und dass der Schutz der Täter System hatte.

Das Ausmaß der Fälle – und der damit einhergehenden Vertuschung – ist gigantisch: Allein in Australien wird die Zahl der Opfer sexuellen Missbrauchs über die Jahrzehnte auf etwa 60.000 geschätzt. Auch in Deutschland, Irland, Kanada und der USA hat der Missbrauchsskandal die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttert, aber auch aus anderen Ländern Afrikas oder Südamerikas sind Fälle bekannt.

Zum Beginn des großen Missbrauchsgipfels im Vatikan haben wir einige der wichtigen Stationen der vergangenen Jahre gesammelt.

(mit kna)