Hanoi. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un macht sich ein vietnamesischer Friseur in Hanoi zu Nutze.

Ein Friseur in Vietnams Hauptstadt Hanoi hat ein besonderes Angebot für seine Kunden. Sie erhalten einen kostenlosen Haarschnitt, dafür müssen sie sich allerdings zwischen zwei Politiker-Frisuren entscheiden: An den Seiten kurz geschoren wie Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un oder die blondierte Föhnung von US-Präsident Donald Trump. Die Kunden im Friseursalon "Tuan Dong Beauty Academy" haben einen klaren Favoriten.

Der neunjährige To Gia Huy lässt sich einen Kim-Look verpassen:

Le Tuan Duong, Betreiber des Friseursalons, begründet seine Werbeaktion vor dem Spitzentreffen der beiden Politiker in der kommenden Woche mit pazifistischen Motiven, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagt er: "Ich liebe Frieden. Ich hasse den Krieg so sehr. So viele Menschen in meiner Familie sind gestorben, daher unterstütze ich diesen Gipfel sehr".



Das Angebot für einen kostenlosen Haarschnitt à la Kim Jong Un oder Donald Trump kommt bei seinen Kunden offenbar gut an. Zudem zeichnet sich bereits eine Trend-Frisur ab – der Kim-Look. So soll es in den vergangenen Tagen bereits 200 Kim-Haarschnitte, aber nur fünf Trump-Frisuren gegeben haben.