Stemwede/Rissna. Vor 16 Jahren lief der letzte Käfer vom Band – doch die Fangemeinde ist noch immer groß. Bei der "Cold Balls"-Rallye in Schweden treffen sich Käfer-Fahrer aus ganz Europa, um Mensch und die betagte Maschine an ihre Grenzen zu bringen. Ein Teilnehmer berichtet von seinem aufregenden Trip.

Småbodarna, Schweden, 31. Januar: Bei Temperaturen um die Minus 20 Grad entschließen sich der Stemweder Matthias Grube und seine Mitstreiter für eine notwendige Maßnahme: Sie müssen mit Akkuschraubern Hunderte Spikes in die Reifen ihrer drei Käfer schrauben, mit denen sie in den vergangenen Tagen bereits 1700 Kilometer aus dem weit entfernten Deutschland zurückgelegt haben – und die nun bei eisglatter Fahrbahn mehr Haftung brauchen. In einer Blockhütte haben die Käfer-Fans vor der Kälte Schutz gesucht, um die Reifen in Ruhe zu präparieren:

Die klimatischen Bedingungen in dem skandinavischen Land verlangen den betagten Oldtimern und ihren Fahren alles ab. Drei Tage ist die kleine Reisegruppe alten Fahrzeugen bereits unterwegs. Sie alle wollen an der "Cold Balls"-Rallye teilnehmen, bei der sich Käferfahrer aus ganz Europa treffen. Dafür haben sie sich über Niedersachsen und Schleswig-Holstein Kilometer um Kilometer Richtung Norden vorgearbeitet, hinein in die immer verschneitere Landschaft:

Rückblick: Ende Januar war Matthias Grube zusammen mit seiner ebenfalls käferbegeisterten Verlobten Carolin Neuhaus (Foto, links) zu diesem ungewöhnlichen Trip gestartet. Vier weitere Freunde schlossen sich in zwei weiteren Käfern an. Mit dabei: Bianca Möhlmeier und Rüdiger Knepper (Foto, Mitte) im 1303 Käfer aus dem Jahr 1973 und Manuel Hoffmann und Stefan Möller (Foto, rechts) im 1200er Käfer von 1982:

Grube hatte eher zufällig einige Jahre zuvor von der Rallye erfahren – und sich vor zwei Jahren extra für die Reise nach Schweden ein eigenes Gefährt zugelegt. "Der war beim Kauf kaum vollständig, sogar der Motor fehlte", erinnert sich der 34-Jährige. Dafür war der 1300er-Käfer, so die Typ-Bezeichnung, allerdings Rallye-erprobt: Überrollbügel und Fahrer-Käfig waren bereits verbaut. Die Restauration des mehr als 50 Jahre alten luftgekühlten Fahrzeugs nahm Grube in Eigenregie vor. Dank mehr als 17-jähriger Erfahrung als Käfer-Schrauber eine Selbstverständlichkeit – im heimischen Stemwede restauriert er die Fahrzeuge hobbymäßig zusammen mit seinem Vater. Gleichgesinnte für die ungewöhnliche Rallye fand er neben seiner Verlobten in Mitgliedern seines Käferclubs Lübbecker Land.

Die Reisevorbereitungen

Wie bereitet man sich auf eine Reise vor, die für Mensch und Maschine völlig neu ist? Als der Käfer in den 1930er-Jahren von Konstrukteur Ferdinand Porsche für die nationalsozialistischen Zwecke eines deutschen "Volkswagens" entwickelt wurde, war die Nutzung für Witterungsbedingungen wie sie in Schweden vorherrschen weniger im Fokus. Dabei ist der Käfer durch seine luftgekühlten Motoren deutlich widerstandfähiger – so manch wassergekühlte Alternative hat bei zweistelligen Minusgraden schnell Probleme.

"Für die schlechten Sichtverhältnisse habe ich zusätzliche Fern- und Nebelscheinwerfer montiert. Außerdem musste ich erstmal neue Winterreifen besorgen", erzählt Grube. Außerdem im Gepäck: Die bereits erwähnten Spikes und zudem entsprechend Ersatzteile, wie etwa für die Zündanlage. Außerdem: Schaufeln, Wagenheber oder auch Überbrückungskabel. "Den Reiniger für die Scheibenwischanlage hatten wir unverdünnt eingefüllt – trotzdem war diese eingefroren", sagt Grube.

Für die Unterbringung vor Ort hatte der 34-Jährige bereits im Vorfeld eine Hütte gemietet, dennoch hatte die Reisegruppe zusätzlich Decken, Gaskocher oder auch Powerbank als Zusatzakku für die Smartphones eingepackt – für den Fall eines ungeplanten Aufenthalts in der nicht ungefährlichen schwedischen Kälte.

1700 Kilometer in Richtung Norden



Bevor die Reise dann aber losgehen konnte, musste Grube erst einmal seinen Käfer über den Tüv bekommen. Knapp zwei Wochen vor dem Start gab dieser erst grünes Licht. Los ging es Ende Januar vom nordrhein-westfälischen Stemwede in Richtung Dänemark über Norwegen bis nach Schweden.

"Wir haben für die knapp 1700 Kilometer knapp drei Tage gebraucht – bis auf kleine Probleme an einem Käfer mit der Scheibenwischerwelle lief die Fahrt wie geplant", berichtet Grube. Erstes Ziel war der kleine Ort Småbodarna wenige Kilometer vom Rallye-Ort Rissna entfernt, in dem sich die Käfergruppe die Hütte gemietet hatte.

Das eigentliche Rallye-Event in Rissna startete dann an Tag vier der Reise. Für die deutsche Reisegruppe zählte vor allem das Motto: Dabei sein ist alles. Die anderen Teilnehmer, die vorrangig aus Skandinavien kamen, hatten ihre Käfer technisch noch deutlich versierter für den Wettbewerb aufgerüstet. Das Teilnehmerfeld umfasste knapp 50 Fahrzeuge – die weiteste Anreise hatten zwei Fahrer aus Frankreich.

Ein Fahrer war mit seinem 'Brezelkäfer' von 1951 angereist. Der wollte ursprünglich vor der Rallye noch zum Nordkapp an der Spitze Norwegens – doch die Schneeverwehungen zwangen ihn zur vorzeitigen Umkehr. Matthias Grube

Bei der Rallye selbst ging es dann in zwei Wettbewerben auf einem zugefroreren See und einer Wald-Strecke zum einen um die Bestzeit und zum anderen um die gleichmäßigste Rundenzeit:



Die Rallye gewonnen haben die deutschen Käferfreunde zwar nicht – "dafür habe ich bei der Tombola den zweiten Preis gewonnen", sagt Grube. "Einen Schalthebel mit graviertem Schaltknauf 'Cold Balls 2019'. Eine schöne Erinnerung. Wurde zuhause auch gleich eingebaut." Einen Tag nach Ende der Veranstaltung ging es dann auch wieder in Richtung Heimat. Die Route hatten sie dieses Mal etwas modifiziert, um einen Abstecher nach Stockholm machen zu können. Auch diese Tour war für die betagten Käfer kein Problem – lediglich ein Steinschlag in der Frontscheibe hat Grube an seinem Käfer verzeichnet.

Was VW seinerzeit in der Werbung versprach, hat sich für die Käfer von Grube und seine Mitreisenden also bewahrheitet: "Er läuft. und läuft. und läuft", hieß es damals. Grube ist übergücklich, dass sein Käfer, Baujahr 1965, es ohne Ausfälle in die schwedischen Gefilde geschafft hat. Außer der Montage der Spikes hätten sie auf ihrer Tour lediglich die Scheibenwischerwelle eines Käfers reparieren müssen, erzählt Grube. Die sei vermutlich zu wenig gefettet gewesen. Die Fahrzeuge machten ihrem zuverlässigen Ruf eben alle Ehre.

Auf die Frage, ob er so eine Tour noch einmal machen würde, antwortete Grube mit einem klaren Ja. "Nächstes Mal wäre angesichts der Minusgrade eine Standheizung wünschenswert. Außerdem sollte man überlegen, ob man einen Extrasatz Reifen mitsamt der montierten Spikes einpackt", sagt der 34-Jährige. Laien, die sich am liebsten in den Käfer setzen und eine schöne Reise machen wollen, warnt er jedoch: "Sowas sollte nur machen, wer wirklich Ahnung von der Käfertechnik hat."





