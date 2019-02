Paris. Geboren wurde er in Hamburg, doch zu einem der bedeutendsten Designer der Geschichte wurde Karl Lagerfeld in Paris. Ein Blick zurück auf ein von Arbeit geprägtes Leben.

Karl Lagerfeld hat mehr als 50 Jahre lang die Welt der Mode beherrscht. Er hinterlässt neben seinen Kreationen und Fotografien auch das Bild einer Stilikone, die ihresgleichen sucht.

Geboren wurde er am 10. September. In welchem Jahr? Nun, da hat der Designer zeitlebens unterschiedliche Angaben gemacht. Erst sprach er von 1938, später alterte er jedoch sehr plötzlich um drei Jahre und gab seitdem 1935 als Geburtsjahr an. Seine Mutter habe sich mit den Zahlen vertan. Ein Taufregisterauszug, den Journalisten entdeckten, trieb sein Alter ein weiteres Mal in die Höhe: Lagerfeld scheint bereits 1933 geboren worden zu sein.



Der Ort wiederum ist klar belegt: Hamburg. Sein Vater Otto Lagerfeld war ein wohlhabender Dosenmilchfabrikant, seine Mutter Elisabeth eine Landratstochter aus dem Münsterland. Zeitweise lebte die Familie in Bad Bramstedt, wo der Vater in den 1930er Jahren das Gut Bissenmoor erworben hatte. 1953 zieht Karl Lagerfeld mit seiner Mutter, die das Talent ihres Sohnes fördert, nach Paris.