Crans Montana . Bei einem Lawinenabgang auf einer befahrenen Skipiste in der Schweiz sind mehrere Menschen verschüttet worden. Ein Franzose ist nun an seinen Verletzungen gestorben.

Ein bei dem Lawinenabgang in der Schweiz am Dienstag schwer verletzter Mann hat das Unglück nach Polizeiangaben nicht überlebt. Der 34 Jahre alte Franzose starb im Krankenhaus. Drei weitere Personen waren bei Crans Montana am Dienstag leicht verletzt aus den Schneemassen gerettet worden. Ob es sich bei diesen Opfern um Einheimische oder Touristen handelte, konnte die Polizei am Mittwoch zunächst nicht sagen. Die Lawine war auf eine befahrene Skipiste niedergegangen.

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend