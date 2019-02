Paris. Karl Lagerfeld hinterlässt weder Kinder noch einen Ehepartner, doch der Modezar war Katzen-Vater. Viele Fans des Chanel-Designers fragen sich, wie es mit Katze Choupette weitergehen wird.

Auch sie gehörte zu den großen Lieben im Leben von Karl Lagerfeld: Die Birma-Katze Choupette. Seitdem ein Freund des Modeschöpfers, das Model Baptiste Giabiconi, das Tier während einer Reise bei Lagerfeld ließ, wahren Tier und Herrchen unzertrennlich. Choupette wurde zur Marke – befeuert von ihrem begeisterten Neu-Besitzer. Die Katze hat eigene Social-Media-Auftritte – auf Instagram folgen ihr mehr als 150.000 Menschen –, sie machte Werbung und inspirierte Lagerfeld zu einer Kollektion.

In einem Interview beschwerte sich der Designer einmal, dass die Katze berühmter sei als er. Angeblich kümmern sich zwei Dienstmädchen und ein eigener Koch um Choupette.

Doch was passiert nach dem Tod von Karl Lagerfeld mit der berühmten Hauskatze? Ist sie nun das reichste Haustier der Welt? Rudolf Mooshammer hatte einst in seinem Testament vermerkt, dass seine Hündin Daisy den Rest ihres Lebens in seiner Villa verbringen dürfe. Hat es auch Choupette in das Testament ihres Besitzers geschafft?



Eine Pfote nach der anderen

Das erscheint unwahrscheinlich. In Interviews betonte Lagerfeld immer wieder, dass er nicht plane, ein Testament zu machen. Gegenüber der "Bunten" soll er einmal gesagt haben, dass er, was Choupette betrifft, hoffe, dass er so lange lebe wie sie. Oder sie so lange wie er.

So ist es nicht gekommen. Viele Fans der schönen Katze gehen davon aus, dass Choupette zurück zu ihrem ursprünglichen Besitzer gehen wird. Eine berufliche Veränderung schloss das Tier bereits aus: Per Twitter wurde Choupette gefragt, ob sie nicht die neue Kreativ-Direktorin bei Chanel werden wolle. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals in Daddys Pfotenstapfen treten könnte. Das ist eine große Ehre und sein kreativer Geist ist einzigartig", antwortete Choupette. In einem ersten Statement betonte die Katze – genauer gesagt Ashley Tschudin, die verantwortlich für die Social-Media-Auftritte des Tiers ist –, dass sie in dieser schwierigen Zeit versuche, eine Pfote vor die andere zu setzen.