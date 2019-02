Besonders Schwarze in den USA würden häufig wegen ihrer Frisuren benachteiligt, das soll das Gesetz nun verhindern. Foto: Imago/Dieter Moebus

New York City. Bis zu 220.000 Euro Strafe sollen möglich sein: In New York wurde ein neues Gesetz verabschiedet, dass Diskriminierung wegen der Frisur verhindern soll.