Hamburg. Erleben wir gerade eine neue Häufung blutiger Messerattacken, oder ist das nur ein Eindruck? Tatsächlich meinen viele Deutsche, das Risiko, attackiert zu werden, wachse. Doch belegen das auch die Zahlen?

Steigt die "Messergewalt" in Deutschland dramatisch an? Es wächst ein Gefühl der Unsicherheit – auch wegen Berichten über Gewalttaten wie am vergangenen Wochenende, als es in Deutschland mindestens sieben blutige Attacken mit Stichwaffen gab:

In Bad Salzuflen stach eine 16-Jährige ihrer schwangeren Mutter mit einem Messer zwei Mal in den Bauch. Das Mädchen war seit Kurzem in psychiatrischer Behandlung.

stach eine 16-Jährige ihrer schwangeren Mutter mit einem Messer zwei Mal in den Bauch. Das Mädchen war seit Kurzem in psychiatrischer Behandlung. In Köln griff ein betrunkener 26-Jähriger vor einer Shisha-Bar im Streit einen ebenfalls alkoholisierten 28-Jährigen an und verletzte ihn "mit einem spitzen Gegenstand" lebensgefährlich. Der Angreifer wurde festgenommen.



griff ein betrunkener 26-Jähriger vor einer Shisha-Bar im Streit einen ebenfalls alkoholisierten 28-Jährigen an und verletzte ihn "mit einem spitzen Gegenstand" lebensgefährlich. Der Angreifer wurde festgenommen. In Lingen überfielen zwei Männer eine 44-jährige Radfahrerin und stachen mit einem Messer mehrfach in ihren Körper. Die Angreifer werden noch gesucht, die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.



überfielen zwei Männer eine 44-jährige Radfahrerin und stachen mit einem Messer mehrfach in ihren Körper. Die Angreifer werden noch gesucht, die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. In Nürnberg griff ein Mann am frühen Sonntagmorgen eine 21-Jährige in der Fußgängerzone mit einem Messer an und verletzte sie. Die Polizei fasste einen 25-jährigen Verdächtigen, der den Angaben zufolge psychisch krank ist.



griff ein Mann am frühen Sonntagmorgen eine 21-Jährige in der Fußgängerzone mit einem Messer an und verletzte sie. Die Polizei fasste einen 25-jährigen Verdächtigen, der den Angaben zufolge psychisch krank ist. In Mülheim an der Ruhr ist ein 20-Jähriger laut Polizei von fünf Personen vor einem Spielplatz mit Messerstichen verletzt worden. Die Täter sind noch flüchtig.



ist ein 20-Jähriger laut Polizei von fünf Personen vor einem Spielplatz mit Messerstichen verletzt worden. Die Täter sind noch flüchtig. In Frankfurt wurde am Samstagmorgen bei einer Auseinandersetzung ein 22-Jähriger von einem Messer verletzt, ein 19-Jähriger stellte sich hinterher der Polizei.

wurde am Samstagmorgen bei einer Auseinandersetzung ein 22-Jähriger von einem Messer verletzt, ein 19-Jähriger stellte sich hinterher der Polizei. In der Nacht zum Montag ist in Frankfurt eine 32-Jährige von ihrem Ex-Freund mit einem Messer in einer Hofeinfahrt erstochen worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Gefühlt immer mehr "Messerstecher" unterwegs

Fast täglich meldet die Polizei Messerangriffe. Die mediale Berichterstattung darüber, rechtspopulistische Politiker, die eine "Messermigration" beschwören, und geteilte Schreckensmeldungen in den sozialen Netzwerken nähren die Angst vieler Deutscher, selbst irgendwann Opfer zu werden. Eine repräsentative "YouGov"-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigte, dass 50 Prozent der Befragten meinen, gerade junge Menschen besäßen ein "hohes oder sogar sehr hohes Risiko", mit einem Messer angegriffen zu werden. 41 Prozent sahen das Risiko als gering an.

Das Problem mit den Statistiken

Doch nimmt die Zahl der Messerattacken tatsächlich zu? Das lässt sich nicht umfassend beantworten, weil die Fälle bundesweit nicht einheitlich erfasst werden. Ein ARD-Rechercheteam hat vergangenes Jahr immerhin die Kriminalstatistiken aller Bundesländer ausgewertet – und keinen klaren Trend festgestellt: In einigen Bundesländern stieg die Zahl der Messerdelikte in den vergangenen Jahren, in anderen sank sie. Laut den Polizeistatistiken treten sie oft in Verbindung mit Raubdelikten oder bei Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen auf. Verbreitete Aussagen wie, "bis zu 300 Prozent mehr Messerangriffe seit 2011", sind dabei aus mehreren Gründen wenig aussagekräftig.

Es gibt keine bundesweite Statistik, die Messerangriffe aufführt: In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), herausgegeben vom Bundeskriminalamt (BKA), werden Gewalttaten mit Messern nicht gesondert erfasst. Die Innenministerkonferenz hat bereits entschieden, das zu ändern, doch die Umsetzung dauere wohl noch mehrere Jahre, erklärte das BKA unserer Redaktion.

Aufgrund der erforderlichen Umstellung von technischen Erfassungssystemen in den Bundesländern geht das BKA davon aus, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis das Tatmittel 'Messer' in die PKS eingeführt werden kann. Bundeskriminalamt (BKA)

Nicht alle Bundesländer führen Statistiken zu Messer-Kriminalität: Das BKA tut sich auch deshalb schwer, ein Gesamtbild zu erstellen, weil die Bundesländer die Fälle unterschiedlich kategorisieren. In Sachsen-Anhalt und Bremen macht die Polizei bei Messerangriffen einen Aktenvermerk, in den Polizeistatistiken fehlen die Zahlen jedoch, ebenso in Bayern, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Hamburg erfasst erst seit vergangenem Sommer explizit Straftaten mit Messern. Das saarländische Innenministerium belegte einen Anstieg der Fälle von 2016 bis April 2018 in einer gesonderten Untersuchung. Andere Bundesländer registrieren dagegen "Straftaten mit dem Tatmittel Messer" – teils sogar noch unterteilt nach Tätergeschlecht und -herkunft.



Nicht nur Messerangriffe fließen in die Statistik ein: Auch hier fehlt Einheitlichkeit. In einigen Bundesländern wird auch als "Messerdelikt" vermerkt, wenn sich ein Mensch mit einem Messer verteidigt. Außerdem fallen Drohungen mit einem Messer in die Kategorie und oft auch Angriffe mit anderen Hieb- und Stichwerkzeugen. Selbst wenn ein Gewalttäter ein Messer gar nicht benutzt, es aber offen bei sich trägt, gilt seine Straftat mitunter als Messerangriff.



Eine Trendaussage ist schwierig, weil ein belastbarer Vergleich fehlt: Wegen Verjährungs- und Löschfristen sind Fälle von vor zehn Jahren oder älter womöglich schon aus der Datenbank entfernt worden. Deshalb könnte die Zahl der Messerdelikte früher höher gewesen sein, als Abfragen nun nahelegen.

Dennoch sieht Christian Pfeiffer einen deutlichen Zuwachs: "Ich gehe davon aus, dass wir zwischen 2015 und 2017 einen Anstieg an Messerangriffen hatten", sagte der Kriminologe und ehemalige Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) unserer Redaktion. Grund dafür sei die Flüchtlingskrise, weil innerhalb von drei Jahren 1,5 Millionen Flüchtlinge ins Land gekommen seien – viele davon waren junge Männer. "Sie kamen vielfach aus Ländern ohne funktionierenden Polizeistaat und mussten eine gefährliche Flucht wagen", sagte Pfeiffer unserer Redaktion. "Natürlich hatte deshalb fast jeder junge Mann zu seinem Schutz ein Messer dabei." Hinzu komme, "dass es sich um eine importierte Machokultur handelt."

Gefährlicher Trend: Mehr Messerträger unterwegs

Das Gefühl der Unsicherheit schlägt sich auch im Trend zur Aufrüstung nieder. Die Zahl der Messerträger steige, berichtet das BKA. Insbesondere Menschen zwischen 14 und 39 Jahren führten in der Öffentlichkeit ein Messer mit. Als Gründe nannten sie "die Angst, Opfer einer Straftat zu werden, sowie die Orientierung an Männlichkeitsnormen".

Die Deutsche Polizei Gewerkschaft verweist dabei auf die niedrigen Hürden für die Beschaffung von Messern. Taschen- und Küchenmesser können frei verkauft werden. Für den Kauf von Messern als Waffen im Sinne des Waffengesetzes muss man lediglich volljährig sein. Die Gewerkschaft warnt, die Hemmschwelle, das Messer tatsächlich als Waffe einzusetzen, sei erfahrungsgemäß gering.



Messer sind leicht verfügbar, schnell zu besorgen und leicht zu transportieren und werden insbesondere von jungen Männern gebraucht. Es genügt die kleinste Auseinandersetzung, da wird das Messer schon gezückt. Deutsche Polizei Gewerkschaft (DPolG)

Was sagt das Gesetz zum Messer-Missbrauch?



Im Waffengesetz ist es laut § 42a im Alltag verboten, Messer bei sich zu tragen, "mit einhändig feststellbarer Klinge" – sogenannte Einhandmesser, Fallmesser und lange Springmesser – sowie "feststehende Messer mit einer Klingenlänge über zwölf Zentimeter", Faustmesser und Butterflymesser. Wer dies missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss bis zu 10.000 Euro Geldbuße zahlen.

Im Strafgesetzbuch gelten Messer nicht als "Waffe" sondern als "gefährliche Werkzeuge". Ihr Einsatz gegen Menschen wird mindestens als "gefährliche Körperverletzung" geahndet (§ 224 StGB).

Rufe nach Gesetzesreformen: Angesichts mehrerer tödlicher Messerattacken im Jahr 2018 fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) von der Politik, das Gesetz zu verschärfen. Gezielte Stiche gegen andere Menschen sollten grundsätzlich als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft werden, damit eine sofortige Untersuchungshaft angeordnet werden könne, so die Gewerkschaft. Momentan gebe es für Messerdelikte eine Höchststrafe, aber keine Mindeststrafe. "Und das ist falsch, denn es ist purer Zufall, ob nach einem Messerstich jemand tot ist oder nicht."

Hessen ist starker Befürworter einer bundesweiten Reform des Waffenrechts. Ein Waffenverbot solle nicht nur an besonders kriminalitätsbelasteten Orten, sondern auch rund um Kindergärten, Schulen und Bahnhöfen gelten. Die Waffenverbotszonen ermöglichen der Polizei strengere Personenkontrollen. In der gesamten Wiesbadener Innenstadt gilt seit Anfang des Jahres ein Trageverbot für Waffen und waffenähnliche Gegenstände, somit auch Messer.

Vor allem fordern Experten einheitliche Zahlen zu Messerattacken. Denn erst wenn ein Lagebild vorliegt, kann die Polizei die Gewaltausbrüche unter Kontrolle bekommen. Erst dann wird klar sein, wer die Täter sind, wo die meisten Fälle passieren und was präventiv getan werden kann.

(mit dpa)