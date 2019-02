Auf der Jacke einer Auszubildenden ist der Schriftzug „Polizei“ zu sehen. Foto: Stefan Sauer/Archiv

Guxhagen. Ein fünfjähriges Mädchen wird in Hessen vermisst, Einsatzkräfte suchten in dem Ort Guxhagen vor allem in und an der Fulda. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die kleine Kaweyar war am Sonntagnachmittag von einem Spielplatz verschwunden.