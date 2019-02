Blick in die Geschichte: Das passierte am 19. Februar: CC-Editor öffnen

Am 19. Februar 2014 kaufte Facebook den Nachrichtendienst WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar Foto: Martin Gerten/dpa

Berlin. Der 19. Februar ist der 50. Tag des Jahres. Es sind noch 315 Tage bis zum Jahresende. Das aktuelle Sternzeichen ist Wassermann. Namenstag an einem 19. Februar hat der Name Irmgard. An einem 19. Februar gab es folgende historische Ereignisse: