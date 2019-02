Hamburg. In den 1990er-Jahren standen Nadja abd el Farrag und Verona Pooth mit ihrem öffentlichen Beziehungsleben zu Musikproduzent Dieter Bohlen im Fokus der Öffentlichkeit. Ihre Karrieren nahmen ganz unterschiedliche Wege, doch eines blieb konstant: die Aufarbeitung der Geschehnisse durch die Protagonisten.

Jüngeren Zuschauern des RTL-Formats DSDS um Juror Dieter Bohlen dürften die Namen Nadja abd el Farrag alias "Naddel" und Verona Feldbusch, wohl kaum noch etwas sagen. Zu lange her ist die Ära der späten 1990er-Jahre, als beide regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit standen – und mit ihrem Beziehungsstatus zum heute 65-jährigen "Poptitan" für Schlagzeilen sorgten.

Das damalige Beziehungsgeflecht kurz erläutert: Feldbusch, heute Pooth, zog 1996 bei Bohlen ein, es folgte eine Blitzhochzeit in Las Vegas, abd el Farrag musste die Villa in Tötensen bei Hamburg verlassen. Kurz darauf kehrte "Naddel" jedoch zu Bohlen zurück, im Jahr 2000 war aber auch diese Liaison endgültig Geschichte. Es folgte ein Rosenkrieg, tränenreiche Fernsehauftritte und immer wieder Vorwürfe. Natürlich wurde das Geschehene von allen drei Protagonisten in mehreren Autobiografien verarbeitet.

"Heute würde ich mir das nicht mehr bieten lassen"



Das Kriegsbeil zwischen abd el Farrag (heute 53) und Pooth (50) ist auch mehr als 20 Jahre später noch immer nicht begraben. Das zeigen Aussagen, die die 53-Jährige gegenüber dem Magazin "In" fallen ließ – und tief blicken lassen: "Verona hat damals mein Leben zerstört", sagte sie in dem Interview. "Was damals alles passiert ist, fand ich natürlich beschissen, was sie mir da alles angetan hat." Sie betont: Das Vorgehen Pooths damals würde sie sich nicht mehr bieten lassen.

Verona hatte ihre Zeit. Jetzt wirkt das alles komisch. Sie könnte sich zurücklehnen und ihr Leben genießen. Aber Anerkennung hat sie ja schon immer gewollt. Nadja abd el Farrag

Für die heutige Präsenz Pooths in der medialen Öffentlichkeit scheint die 53-Jährige wenig Verständnis zu haben: "Die ist ja wirklich ständig überall. Verona hatte ihre Zeit. Jetzt wirkt das alles komisch. Sie könnte sich zurücklehnen und ihr Leben genießen. Aber Anerkennung hat sie ja schon immer gewollt." Sie bezeichnet Pooth in dem "In"-Interview sogar als zweite Heidi Klum und unterstellt Pooth "ein Problem mit dem Älterwerden".