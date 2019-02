New York. Auf der Spielwarenmesse "American International Toy Fair" wird zurzeit auch ein Kinderspiel vorgestellt, in dem US-Präsident Donald Trump und seine Grenzmauer zu Mexiko im Mittelpunkt stehen. Dabei ist es schwer zu sagen, ob es eher für seine Fans oder für seine Gegner gedacht ist.

"Humpty Dumpty President Trumpty sits on a wall, Humpty Dumpty President Trumpty had a great fall": Auf der New Yorker Spielwarenmesse "American International Toy Fair" wird zurzeit auch ein Kinderspiel vorgestellt, in dem der amerikanische Präsident und die seiner Meinung nach so nötige Grenzmauer zu Mexiko im Mittelpunkt stehen.

Weiterlesen: Streit um Grenzmauer – Trump kündigt Nationalen Notstand an

Ziel des "Trump Presidential Wall Game" ist es, mit einer kleinen Kelle so lange Ziegelsteine aus einer gelben Mauer zu stoßen, bis der Präsident – der während des Spiels oben auf dem Bollwerk sitzt – runterfällt. Wer den Präsidenten fallen lässt, hat verloren. Damit ist es so etwas wie die politische Variante des Geschicklichkeitsspiels "Jenga".





"Humpty Dumpty" bezeichnet kleine und rundliche Personen

Dabei nimmt "The Trump Presidential Wall Game" Bezug auf "Humpty Dumpty", die Hauptfigur eines alten britischen Kinderreims. In diesem geht es um ein menschenähnliches Ei, das auf einer Mauer sitzt und herunterzufallen droht. Als "Humpty Dumpty" wird von englischen Muttersprachlern aber auch eine kleine und rundliche Person bezeichnet.

Ob das Spiel nun eher für Trump-Fans oder eher für seine Gegner gedacht ist, wird nicht so richtig klar. Das Zerstören der Mauer würde eher für seine Gegner sprechen, außerdem wird in den USA häufig die körperliche Verfassung des Präsidenten diskutiert. Vor wenigen Tagen wurde ein Gesundheitsattest des Präsidenten veröffentlicht, nachdem er offiziell als fettleibig gilt.

Anzeige Anzeige

"Eine symbolische Grenzmauer für unter 5 Milliarden US-Dollar?"

In der Beschreibung des Spiels heißt es "The Perfect Gag Gift for the Deplorable Bad Hombres in Your Life", also in etwa "Das perfekte Spaß-Geschenk für die bedauernswerten Bad Hombres in Ihrem Leben". Als "Bad Hombres", spanisch für "böse Männer", bezeichnete Trump in der Vergangenheit häufiger illegale Einwanderer aus Mittel- und Südamerika.

Ein Kunde des Online-Händlers Amazon fragt, ob dieses Spiel der richtige Weg sei, seinen fünfjährigen Sohn zu einem Fremdenfeind zu erziehen, ein anderer schreibt: "Eine symbolische Grenzmauer für unter 5 Milliarden US-Dollar? Ein Schnäppchen!" Auf der anderen Seite outen sich viele Amazon-Kunden in den Bewertungen des Spiels aber auch als Trump-Anhänger. Empfohlen wird es ab einem Alter von neun Jahren.