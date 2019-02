Oranienburg. Nachdem bekannt wurde, dass Mitarbeiter eines als rechtsextrem eingestuftes Wachunternehmens an einer KZ-Gedenkstätte eingesetzt wurden, fordert die Gedenkstättenstiftung eine Prüfung des Vorfalls.

Für den Wachdienst in Brandenburger KZ-Gedenkstätten sollen teilweise Mitarbeiter eines als rechtsextrem eingeschätzten Wachunternehmens eingesetzt worden sein. In insgesamt sechs Schichten seien Mitarbeiter des Unternehmens beschäftigt worden, bestätigte ein Sprecher der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Samstag einen Bericht der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" vom Samstag.

Vorfall wird geprüft

Demnach wurde die Wachfirma aus Cottbus von der eigentlich beauftragten Firma als Subunternehmen engagiert. Die Gedenkstättenstiftung habe die zuständige Wachfirma aufgefordert, die Geschäftsbeziehungen zu dem Subunternehmen einzustellen. Der Vorfall werde weiter geprüft, sagte der Sprecher.