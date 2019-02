Berlin. Vor einem Jahr kam er frei: Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel saß 367 Tage ohne Anklage in einem türkischen Gefängnis ein. Heute sagt er, die Erlebnisse verarbeite er immer noch. Die Türkei künftig meiden wolle er aber nicht.

Als sich Deniz Yücel vor zwei Jahren freiwillig der Polizei in Istanbul stellte, rechnete niemand damit, dass der "Welt"-Korrespondent für mehr als ein Jahr ohne Anklage in türkischer Untersuchungshaft sitzen würde. Heute, ein Jahr nach seiner Freilassung, arbeitet der 45-Jährige noch immer seine Erlebnisse auf.

Der Journalist mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft war am 14. Februar 2017 für ein Verhör im Polizeipräsidium in Istanbul erschienen. Die Behörden nahmen ihn in Gewahrsam. Hintergrund sollen seine Berichte über eine Hacker-Attacke auf das E-Mail-Konto des türkischen Energieministers gewesen sein. Außerdem hatte Yücel regierungskritische Artikel über den Kurdenkonflikt und den gescheiterten Putschversuch in Istanbul verfasst.

Ende Februar ordnete ein Gericht wegen angeblicher Volksverhetzung Untersuchungshaft an. Bis zu fünf Jahre kann er nach türkischem Recht festgehalten werden. Was genau ihm vorgeworfen wurde, ist lange nicht nachzuvollziehen, da die Behörden die Ermittlungsakten unter Verschluss hielten.

367 Tage eingesperrt

Yücel verbrachte die meiste Zeit in Einzelhaft im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul. Sein Arbeitgeber fertigte eine maßstabgetreue Grundriss-Skizze der knapp 13 Quadratmeter großen Zelle an:

Die Isolation machte Yücel zu schaffen. Mit Briefen hielt er Kontakt zur Außenwelt. Er sieht sich als Geisel der Türkei, das Alleinsein sei "schon fast eine Art Folter", schreibt er. In einem dpa-Interview während der Haft beschrieb Yücel seinen Gemütszustand:

Mal kannst du vor lauter Gedanken kaum einschlafen, mal döst du stumpf vorm Fernseher ein. Mal bist du morgens voller Tatendrang, mal schaffst du es kaum aus dem Bett. Mal bist du schwer verliebt, mal diskutierst du über die künftige Farbe der Wohnzimmertapeten. Das Leben macht keine Pause, auch nicht im Gefängnis. Deniz Yücel über seine Zeit in Haft

Auf die Frage, was ihm nach seiner Ehefrau Dilek Mayatürk-Yücel am meisten fehle, antwortete Yücel: "Gerechtigkeit." Und auf die Frage, was das Erste wäre, was er im Falle einer Freilassung machen würde, sagte er: "Dilek umarmen. Nochmal Dilek umarmen. Alle anderen umarmen, die gekommen sind, um mich abzuholen. Zigarette anzünden. Durchatmen." Zwei Monate nach seiner Festnahme hatte Yücel seine Freundin Dilek im Gefängnis geheiratet. Sie erhielt dadurch Besuchsrecht für eine Stunde pro Woche, jedoch meist getrennt durch eine Scheibe.

Solidaritätsbewegung #FreeDeniz

Angestoßen von Yücels Arbeitgeber, der Zeitung "Die Welt", solidarisierten sich in Deutschland etliche Bürger mit Yücel. Mit den Hashtags #FreeDeniz und #FreeThemAll die Freilassung inhaftierter Journalisten in der Türkei forderte. Neben Yücel wurden nämlich noch fünf weitere Deutsche aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen festgehalten.



Nächster Tiefpunkt für deutsch-türkische Beziehungen

Yücels Fall belastete die deutsch-türkischen Beziehungen schwer. Deutsche Politiker forderten seine Freilassung. Selbst der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sprach sich für ein beschleunigtes Verfahren aus. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beharrte auf die Unabhängigkeit der Justiz, diese stand jedoch infrage, nachdem Erdogan den Journalisten als "deutschen Spion" und "kurdischen Agenten" bezeichnet hatte.

Kurz vor dem Jahrestag der Festnahme deutete der türkische Ministerpräsident dann Bewegung in Yücels Verfahren an. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing Binali Yildirim am 15. Februar 2018 in Berlin. Am Tag darauf nahm ein Istanbuler Gericht die Anklage gegen Yücel an wegen "Propaganda für eine Terrororganisation" sowie "Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit". Vier bis 18 Jahre Haft drohen dem Journalisten. Gleichzeitig verfügte das Gericht aber Yücels Freilassung aus der U-Haft, ohne eine Ausreisesperre zu verhängen.



Zurück in der Freiheit

Am Mittag des 16. Februars 2018 konnte Deniz Yücel endlich wieder seine Frau Dilek umarmen. Sein Anwalt Veysel Ok twitterte das Foto der Wiedervereinigung am Gefängnistor:

Wenige Stunden später verließen die Yücels mit einer Chartermaschine die Türkei Richtung Berlin.

"Natürlich freue ich mich, aber es bleibt etwas Bitteres zurück."



In einer am Abend seiner Haftentlassung per Twitter verbreiteten Videobotschaft dankte Yücel sichtlich bewegt den Menschen, die sich für seine Freilassung stark gemacht hatten.

Ich weiß immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet wurde, genauer, warum ich vor einem Jahr als Geisel genommen wurde – und ich weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde. Deniz Yücel über seine Verhaftung

Dann setzt er hinzu, eigentlich wisse er das doch ganz genau: "So wie meine Verhaftung nichts mit Recht und Gesetz (...) zu tun hat, hat auch meine Freilassung nichts mit all' dem zu tun." Sein Fazit: "Natürlich freue ich mich. Aber es bleibt etwas Bitteres zurück."



Yücel erinnerte in seiner Videobotschaft auch daran, dass immer noch viele Kollegen in der Türkei in Haft sitzen. Er habe seinen Zellennachbarn zurückgelassen, einen türkischen Journalisten, der nur wegen seiner journalistischen Tätigkeit in Haft sitzt – "und viele andere Journalisten, die nichts anderes getan haben, als ihren Beruf auszuüben." Am Tag von Yücels Freilassung wurden sechs türkische Journalisten zu lebenslanger Haft verurteilt.

Rückzug ins Private

Die ersten Monate nach seiner Freilassung habe er vor allem damit verbracht, seinen schwer erkrankten Vater auf seinem letzten Weg zu begleiten, berichtete Yücel nun, ein Jahr später in einem Beitrag für "Die Welt". "Das war nicht leicht, aber immerhin konnte ich bei ihm sein. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn meine Geiselnahme noch ein paar Monate länger gedauert hätte."

Aus dem Gefängnis heraus habe er seiner Frau Dilek versprochen, nach seiner Freilassung irgendwo zu leben, "wo unsere Füße die Erde berühren". Beide hätten sich dann einige Zeit im Süden Europas niedergelassen.

Das Verfahren geht weiter



Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel weiter Terrorunterstützung und Volksverhetzung vor und fordert zwischen vier und 18 Jahren Haft. Im Juni begann der Prozess, er wurde dann aber auf kommenden April vertagt. Yücel und die Bundesregierung haben die Vorwürfe als absurd zurückgewiesen.

Auch Yücel hat ein Verfahren eröffnet. Nach einigen Monate in Freiheit verklagte er die türkische Regierung auf Entschädigung für seine Haftstrafe. Er forderte 2,98 Millionen Lira (etwa 400.000 Euro) für Verdienstausfälle und Anwaltskosten sowie Schmerzensgeld wegen Freiheitsberaubung, sagte sein Anwalt Veysel Ok im August der "dpa". Das türkische Gericht wies die Klage ab, da es die Bedingungen für so einen Prozess für nicht gegeben sehe.

Erst ein Buch, dann wieder Reportagen schreiben

Für die Zukunft hofft Yücel, dass er selbst aus dem Fokus der Berichterstattung verschwindet. Er wünsche sich, eines Tages auch wieder als Korrespondent aus der Türkei berichten zu können. Zur Zeit arbeite er an einem Buch über seine Erlebnisse und wolle so mit diesem Kapitel seines Lebens abschließen, schreibt er in seinem "Welt"-Beitrag. Danach wolle er wieder als Journalist berichten und kommentieren – "ob aus einer anderen Gegend der Welt und vielleicht eines Tages auch wieder aus der Türkei, wo sich durch meine Freilassung kein Deut an der Missachtung der Grundrechte geändert hat."

(mit AFP/dpa)