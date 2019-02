Kiel/Pjöngjang. Nordkorea gilt als das am meisten isolierte Land der Welt, nur wenige bekommen detaillierte Einblicke. Ein Kieler Reiseveranstalter möchte das ändern.

Wissen Sie schon, wo Sie Ihren nächsten Jahresurlaub verbringen? Wie wäre es mal statt mit zwei Wochen All-Inclusive Mallorca mit einer Reise in eine der letzten Bastionen des Sozialismus'? Ein Reiseanbieter aus Kiel hat eine "Acht-Tage-Erlebnisreise" ins Programm genommen, um interessierten Touristen die abgeschottete Diktatur näher zu bringen.

"Nordkorea ist fast täglich Thema in unserer Medienberichterstattung, gleichzeitig ist das Land für viele ein weißer Fleck auf der touristischen Weltkarte“, sagt Ury Steinweg CEO des Anbieters, der "Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation", kurz Gebeco. Trotz der Herausforderungen, die eine Reise in ein Land wie Nordkorea mit sich bringe, wolle man den Gästen die Möglichkeit bieten, "das viel diskutierte Land mit eigenen Augen zu erleben", so Steinweg weiter.

Fast jeder zweite Nordkoreaner gilt als unterernährt

Während die Vereinten Nationen die katastrophale Nahrungsmittelversorgung in dem Land beklagen und fast jeder zweite Nordkoreaner als unterernährt gilt, dürfen sich Teilnehmer der Reise auf Rundumversorgung freuen: Neben einem Aufenthalt in drei- bis vier-Sterne-Hotels gibt es außerdem "sechs Mal Frühstück, viermal Mittagessen, fünf Mal Abendessen". Eines müssen Teilnehmer der Reise aber wissen: "Aus politischen Gründen kann es zu kurzfristigen Änderungen bei dem vorgesehenen Programm in Nordkorea kommen", heißt auf der Gebeco-Website.

Auf ihrem Trip in das abgeschottete Land könne die Reisegruppe "die kulturellen Schätze und faszinierenden Landschaften" entdecken. Von Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang geht es über das Myohyang Gebirge bis nach Panmunjom, das inmitten der demilitarisierten Zone zu Südkorea liegt.

Nach eigener Beschreibung entwickelt der Kieler Reiseveranstalter seit über 40 Jahren Reisen, die dazu beitragen würden, "Brücken zu bauen, Vorurteile zu reduzieren und das Verständnis für andere Kulturen und Denkweisen zu fördern". Seit Ende der 1990er Jahre ist Tui Deutschland einer der Gesellschafter von Gebeco.

Entsetzen über mysteriösen Tod eines Touristen

Zuletzt sorgte der Tod des Amerikaners Otto Warmbier für weltweites Entsetzen. Anfang 2016 war der damals 21-jährige Warmbier nach einer Gruppenreise in das autoritär regierte Land bei der Ausreise festgenommen und wegen "feindlicher Handlungen gegen den Staat" zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Dabei ging es um den angeblichen Diebstahl eines Propaganda-Posters aus einem Hotel. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA im Juni 2017 starb er – er hatte damals bereits 15 Monate im Koma gelegen.

Warmbiers Familie hatte Nordkorea wegen "brutaler Folter und Mord" verklagt. Sie warfen dem nordkoreanischen Regime von Diktator Kim Jong Un vor, es habe Otto Warmbier als Geisel genommen, als politischen Gefangenen gehalten und brutal misshandelt.

Reiseberichte aus einem stark abgeschotteten Land

In Deutschland und auch in anderen Ländern gibt es weitere Anbieter, die sich auf Reisen nach Nordkorea spezialisiert haben. Mittlerweile teilen auch Videoblogger ihre Eindrücke solcher Touren – wie etwa der Youtuber Indigo Traveller: