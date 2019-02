Flensburg. „Punkte in Flensburg“ – das ist eine gängige und unheilvolle Aussage. Die Stadt Flensburg ist über die Grenzen Schleswig-Holsteins bekannt, und das leider nicht nur für die malerische Architektur und den historischen Hafen, sondern aufgrund der Verkehrssünderdatei.

Aber warum eigentlich Flensburg, was prädestinierte die Fördestadt dafür, Sitz des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) zu werden?

Das Kraftfahrtbundesamt wurde per Gesetz am 4. August 1951 als Bundesoberbehörde für den Straßenverkehr gegründet. Der Vorgänger des KBA war die „Sammelstelle für Nachrichten über Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugführer“ mit Sitz in Bielefeld. Am 5. Mai 1952 zog die Behörde in die Fördestadt um.

Zuvor hatten sich neben Flensburg auch München, Kassel, Schleswig, Kiel und Wiesbaden als Standort für das Kraftfahrtbundesamt beworben. Flensburg erhielt den Zuschlag aus „struktur- und regionalpolitischen Gründen“. Das KBA sollte der Region auf die Beine helfen. Die Behörde versprach wenige Jahre nach Kriegsende Arbeitsplätze und gute Entwicklungschancen in der damals strukturschwachen Region.

In Flensburg waren Stellen in der Industrie und im Dienstleistungssektor Mangelware. Hinzu kam, dass in der Zeit nach dem Krieg viele Vertriebene in die Stadt gelangten, so dass die Einwohnerzahl 100.000 überschritt und Flensburg für einige Jahre eine Großstadt war.

Die Großstadt Flensburg

Die Belegschaft des KBA setzte sich Anfang der 1950er Jahre aus 120 Bielefeldern, die aus der Vorgängerbehörde übersiedelten, und 100 Flensburgern sowie Flüchtlingen zusammen. Sie alle waren in der Bonte-Kaserne untergebracht, das später zum Stabsgebäude des Marinestützpunktes in Mürwik wurde. Ein zweiter Dienstsitz befindet sich noch heute in Dresden, wo bis 1990 das Kraftfahrzeugtechnische Amt der DDR beheimatet war.

Der rapide Anstieg der Einwohnerzahl nach Kriegsende traf nicht nur Flensburg. Schleswig-Holstein war ab Ende 1944 beim „Unternehmen Hannibal“ Hauptanlaufpunkt von Flüchtlingen und Vertriebenen. Das war eine militärische Aktion der Kriegsmarine gegen Ende des Zweiten Weltkrieges.

Die Soldaten evakuierten etwa 2,5 Millionen Menschen aus dem Baltikum, Ost- und Westpreußen, Pommern und Mecklenburg. Aber auch Bürger aus den Großstädten Kiel, Lübeck und Hamburg zogen aufs Land. Die Einwohnerzahl in Schleswig-Holstein stieg von 1,6 Millionen im Jahr 1939 auf 2,7 Millionen 1949.