Angermünde. Sie kocht, sie ackert, sie schreibt – und jetzt will sie auch noch Politik machen. Sarah Wiener hat viele Talente. Im Mittelpunkt steht aber immer ihr Interesse für die Ernährung. Zum Gespräch hat sie ins Hofcafé ihres Bauernhofes in Brandenburg geladen. Es geht – na klar – ums Essen.

Es ist ein logischer Schritt. Als ernährungspolitisch engagierte Einzelperson bin ich dankbar für die Chance, vielleicht Politik im größeren Umfang mitgestalten zu dürfen.





Die allermeisten Menschen dürften Sie als Köchin aus dem Fernsehen kennen. In Berlin haben Sie ein schickes Restaurant. Sie sind aber auch Bäuerin…

Ja, sozusagen. und zwar in der schönen Uckermark. Ich betreibe gemeinsam mit Partnern seit vier Jahren eine Bio-Landwirtschaft samt eigener Schlachterei und Fleischerei. Die Kühe kommen bei uns auf die Welt und sterben auch hier. Ich habe hier in drei Kilometer Entfernung gebaut – ein nachhaltiges Vollholzhäuschen. Ich weiß… das klingt jetzt ein bisschen nach Öko-Lehrbuch.

Ist das so etwas wie Zivilisationsflucht?



Nein, das ist die logische Folge meines Interesses für Lebensmittel und deren Produktion – und über den Ärger, dass ich heutzutage abhängig bin von einer Agroindustrie, die Vielfalt einschränkt und Transparenz verhindert.

Sie meinen die Ernährungswirtschaft, die es geschafft hat, uns jederzeit überall und zu günstigen Preisen und in guter Qualität Lebensmittel zur Verfügung zu stellen?

Ein komplexes Thema. Die Preise im Supermarkt sind doch nur die halbe Wahrheit. Die Art der Nahrungsmittelproduktion, die dahintersteckt, ist in Wahrheit gar nicht zu bezahlen! Die wahren Kosten werden gar nicht eingepreist – die für die Verunreinigung von Wasser, Klima, Luft und Boden. Mal ganz zu schweigen von den großen Nahrungsmittelkonzernen, die sich um das Zahlen von Steuern herumdrücken, wo es nur geht. Diese Art zu wirtschaften verhindert ein lebenswertes Leben für die ländlichen Gemeinden und die Generationen, die nach uns kommen.





Diese Art zu wirtschaften macht uns satt…

...und auch krank. Wer ernährt denn wirklich die Welt? Das sind zu großen Teilen die Kleinbauern. Die Großkonzerne gehen doch nicht dahin, wo Hunger ist, weil sich dort gar nichts verdienen lässt. Ja, ich höre die Agrarbranche schon sagen: ,Wir müssen die Welt ernähren‘ – was für ein sinnfreies Totschlagargument! Was heißt das denn, wenn demnächst doppelt so viele Menschen auf der Erde leben? Dass wir bei uns jeden Stall doppelt so groß bauen und dann werden alle satt? Das ist doch absurd! Diese Art der Landwirtschaft kippt die Natur ins Ungleichgewicht und vernichtet am Ende Existenzen, gerade auch die von Bauern.





Wer ist daran schuld? Der Bauer oder der Verbraucher, der zwar viel meckert aber gerne günstig einkauft?

Natürlich ist nicht der Bauer per se schuld. Oder der sogenannte Verbraucher. Sondern das sind die Folgen eines falschen Systems. Wenn ich zwei Packerln Milch in die Hand nehme, kann ich im Supermarkt doch gar nicht erkennen, warum ich für das eine 20 Cent mehr zahlen soll als für das andere. Den Menschen muss klarwerden, dass sie mit dem Griff zum Schnäppchen im Zweifelsfall Ökologie beschädigen, die Existenz von Bauern zerstören und ihren Beitrag dazu leisten, dass Lebensmittel-Handwerk vernichtet wird. Ja, und am Ende sogar ihre eigene Gesundheit gefährden. Die Nahrungsmittelindustrie geht es doch nicht darum, dass ihre Kunden gesund oder glücklich sind.





Das ist jetzt aber fundamentale Systemkritik…

Ich plädiere für eine nachhaltige, ökologische, gesunde und vielfältige Ernährung. Die Kritik bekommen ja leider häufig die einzelnen Bauern ab. Dabei müssen sich die Kritiker bewusst machen, dass die wahren Manipulatoren in den anonymen Fabriken, an der Börse und im Handel sitzen. Die Bauern sind nur Prellbock und selbst in einem System gefangen.

Was ist denn Ihr Lösungsansatz? Alles auf Bio umstellen?



Bio ist auch nicht gleich bio. Es gibt ja auch regelrechtes Industrie-Bio. Auch dieser Sektor hat noch einen weiteren Weg vor sich. Was mich etwas ärgert, ist die Haltung vieler Bauern, die sagen: Das haben wir schon immer so gemacht! Stimmt nicht. Vor 50 Jahren hatten wir eine ganz andere Art von Landwirtschaft. ohne Tonnen von Pestiziden und Antibiotika und viel kleinbäuerlicher. Ich möchte jetzt nicht sagen, früher sei alles besser gewesen. Aber das System war stabiler und weniger stressanfällig. Die Bauern genossen ein wesentlich größeres gesellschaftliches Ansehen, waren in der Regel wohlhabend und stolz auf ihrer Arbeit. Viele Bauern leiden meiner Auffassung nach unter dem Stockholm-Syndrom: Sie verteidigen ein System, das sie als Geiseln gefangen hält.





Die Ernährungsweise, wie Sie sie andeuten, muss man sich aber auch erst einmal leisten können.

Ich war früher selbst Sozialhilfeempfängerin, ich kann nachvollziehen, was es heißt, wenn man am Ende des Monats nur noch drei Euro im Portemonnaie hat…





… und dann zwei Euro für den Liter Bio-Milch ausgeben?

Armut ist ein komplexes Thema, dass hier nicht in zwei Sätzen abgehandelt werden kann. wahr ist aber auch: Menschen, die wenig Geld, keine Hoffnung und keine Arbeit haben, sind oft derart frustriert, gedemütigt oder hoffnungslos, dass sie zum Beispiel nicht mehr selbst kochen und sich selbst vernachlässigen. erst ein gesunder Selbstwert richtet den Menschen auf.





Und das soll man wie ändern?

Gute Ernährung fängt mit Bildung und Aufklärung an. Wenn Sie wissen, was Sie eigentlich essen und was sie aus einem halben Kilo Grieß oder aus einem Schweinefüßchen machen können, dann können Sie auch sehr günstig und schmackhaft kochen. Es geht doch nicht darum, dass sich jeder jeden Tag ein fettes Rumpsteak leisten kann oder muss. Ich weiß gar nicht, wann ich persönlich mein letztes hatte. Vielleicht vor 15 Jahren. Es gibt günstige Fleischstücke und Lebensmittel, die schmecken um so vieles besser. Aber dafür muss man doch auch kochen können und Zeit investieren.





Warum ist uns als Gesellschaft denn das Wissen abhanden gekommen? Die Großelterngeneration wusste noch etwas mit der Schweineschnauze anzufangen.

Die Werbemaschinerie der hoch verarbeiteten Industrieprodukte hat uns weiß gemacht, ,Du bist blöd, wenn du selber kochst -und natürlich war die Hausarbeit, wie heute auch noch meist, unfair auf alle Schultern verteilt‘. Zudem sind Nahrungsmittel so billig wie noch nie. Allein was wir wegwerfen! Es wächst eine Generation heran, die das gar nicht mehr anders kennt, als Fertigprodukte jederzeit und billigst zu konsumieren. Diese haben oft gar keine Sehnsucht nach dem Richtigen und echten. Ich habe eine Stiftung, die Kindern das Kochen beibringt. dort sehe ich: Ganz viele Kinder sind immer wieder erstaunt, dass man Mayonnaise in fünf Minuten selber machen kann oder Ketchup nicht aus einer Maschine kommt, sondern dass es sich hauptsächlich um Tomaten handelt.





Gleichzeitig ästhetisieren wir in sozialen Netzwerken essen. Inszenieren uns und unsere Mahlzeit. Und zugleich boomen die Fertig-Gerichte in den Supermärkten. Wie passen denn diese Trends zusammen?



Ja, Moment, es wird alles noch schlimmer! Der dritte große Trend – und den halte ich für wirklich gefährlich – ist eine Ernährung, die sich aus Ersatzstoffen und Mikronährstoffe zusammensetzt. Vollkommen künstlich. Da müssen Sie gar nicht mehr kochen, da kommen personalisierte Mikronährstoffe aus einer Maschine in der Küche – nach Big Data für Sie zusammengestellt. Für so etwas geben wir nicht nur unsere Daten, sondern auch die Verantwortung für unseren eigenen Körper an die Industrie ab. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass wir genug Geld haben. Das wird die Gesellschaft noch mehr spalten. Auf der einen Seite diejenigen, die den ganzen billigen Mist essen müssen und kein Geld für gute frische Lebensmittel haben. Und auf der anderen eine dünne Gesellschaftsschicht, die sich dem Optimierungswahn unterworfen hat, die sich freiwillig selbst normieren. Wahnsinn! Ich zumindest will mich nicht optimieren! Ich liebe gerade in der Küche die Individualität, die Vielfalt und das Andere, genauso wie unter den Menschen.





Das ist doch alles sehr schwarzmalerisch! Löst der technische Fortschritt nicht auch Probleme? Wenn unser Fleisch beispielsweise künftig künstlich erzeugt werden kann, dann hat das doch mutmaßlich weniger Einfluss auf die Umwelt als Tierhaltung heutzutage….

Die Lösung heißt doch nicht, dass wir uns in Zukunft künstlich die Gicht und die Herzkreislauf-Probleme anfressen! Die Lösung muss doch heißen, dass wir uns künftig wieder vielfältiger, natürlich und frisch ernähren. Und natürlich mit weniger Fleisch. Wir Menschen sind Teil der Natur. Das sollten wir nicht vergessen. Wir können doch nicht die Natur und unsere natürlichen Bedürfnisse abschaffen.

Also kein Kunstfleisch in Ihrem Restaurant?

Als Köchin stellen sich mir da die Nackenhaare bis in die Stratosphäre auf. Mir kann doch niemand weismachen, dass ich künftig Lebensmittel aus dem Labor essen soll, wenn ich sie heute draußen in der freien Natur anbauen kann, weil ich diese Natur dann praktischerweise abschaffen kann. Wer soll uns denn beim Kochen als Pate auf den Schultern sitzen? Biologie und Ökologie oder Pharmakologie und die Chemie-Industrie? Essen ist das Intimste, was es gibt.





Das Fleisch aus der Petri-Schale erlöst uns ja ein bisschen aus dem Dilemma, dass der Tod Teil des Fleischkonsums gehört. Das haben wir ja weitgehend verdrängt…

Also Entschuldigung bitte. Zum Leben gehört nun mal der Tod! Wir können doch nicht den Tod abschaffen. Da bin ich einfach konservativ und pragmatisch. Das Glück liegt doch in einem zufriedenen Miteinander mit der Natur und einem erfüllten Leben. Wir sind doch nicht besser als die Natur, das ist doch verwegen. Kunstfleisch zu essen ist doch ein perverser Auswuchs unseres Überlegenheitsdenkens.







Aber was war die Empörung groß, als ein Zoo eine tote Giraffe in einem skandinavischen Zoo an Löwen verfüttert hat. Große Empörung, gerade in Deutschland. Ist das nicht Sinnbild, dass wir uns Entfremdet haben. Gehört der Tod auf den Schulplan - der Besuch im Schlachthof?

Kinder sind ja in gewisser Weise vorgeprägt durch Erziehung und Medien ihrer Zeit. Tod auf dem Schulplan wäre doch eine gute Sache, denn er gehört zum Leben. Uns fehlt eine Trauerkultur. aber Aus einer Scheinwelt, ohne vorherige Aufklärung, können wir Kinder jetzt nicht mal schnell ins Schlachthaus fahren und sagen: ,Hier, so sieht das aus mit der Wirklichkeit‘. Das geht nicht. von Traumatisierungen halte ich wenig. Wir sollten als Gesellschaft die Diskussion führen, ob wir Fleisch essen dürfen und sollen und wenn ja, in welchen Mengen und welches Fleisch.





Wie beantworten Sie diese Frage für sich?

Ich für mich beantworte das mit einem zögerlichen ja. Ich esse sehr wenig Fleisch und sicher keins vom Discounter. Ich habe einfach manchmal das Bedürfnis ein wenig Fleisch aus wesensgemäßer Haltung zu essen. Es geht nicht darum, den Leuten den Wurstzipfel vom Teller zu stehlen. Es geht um ein natürlicheres, ja, lustvolleres Verhältnis zu unserer Ernährung. Unsere heutigen Fertig-Produkte lassen uns seelisch hungrig zurück, weil wir sie nicht mehr als Lebensmittel erleben, die uns nähren und vor der Massentierhaltung muss es jedem fühlenden Menschen grausen.





Diese Auffassung vertreten Sie auch gegenüber Veganern. Mit dem radikalen Teil der Szene hatten Sie kürzlich Streit, weil Sie auf Facebook über die Produktion von Mandelmilch aufklären wollten…

Industriell hergestellter Mandelmilch. Ich glaube, man überzeugt Menschen nur durch das eigene Vorbild, durch Verständnis und durch Menschenliebe. Das Thema Ernährung und Umwelt hängt mit vielen verschiedenen Komponenten zusammen, die man nicht auf einen einzelnen Aspekt, hier zum Beispiel wir schaffen alle Kulturtiere ab, verkürzen kann.





Da rütteln Sie jetzt aber am moralischen Überlegenheitsgefühl mancher…

Ach Gott, die komplexen Herausforderungen unserer Ernährung und deren Herstellung und dem Anbau ist eine Überlebensfrage für die ganze Menschheit. die Lösungen werden regional sehr unterschiedlich sein. Wenn manche Menschen mit ihrer persönlichen Ernährung die Welt retten wollen, dann verbeuge ich mich vor der dahinterstehenden Motivation.





Nimmt ein Teil der Gesellschaft vielleicht Ernährung wiederum für zu wichtig?

Ernährung ist für viele zu einer Ersatzreligion geworden. An dem, was und wie wir essen, können wir uns definieren und abgrenzen. Das haben wir früher vielleicht durch (Luxus)-Kleidung oder Autos gemacht. Das geht heute nicht mehr so leicht. Bei Ernährung geht das aber nach wie vor ganz gut. Aber klar ist auch, das ist nur in einer dekadenten, verfressenen Industrienation möglich, die im Grunde am liebsten isst um zu hungern.





Also auch in diesem Sinne mehr Aufklärung?

Ich will der Welt nicht vorschreiben, wie sie sich zu ernähren hat. Ich bin aber überzeugt davon, unsere Ernährung sollte natürlich, vielfältig und regional sein. noch ein Beispiel: Die Produktion von einem Kilo Oliven verbraucht in Spanien 4500 Liter Wasser. Das ist deutlich mehr Wasser als für die Produktion für ein Kilo Huhn. So einfach ist unser Leben nicht, wie es sich manche denken. Ich berechne einzelne Aspekte in Tabellen und habe dann die theoretische Lösung für sehr komplexe Herausforderungen. Wenn ich gegen Massentierhaltung bin, dann fühle ich mich aufgefordert, dass ich mich für bessere Bedingungen für die derzeit hier lebenden Tiere engagiere, mich für artgemäße Haltung einsetze und bäuerliche Familienbetriebe um die Ecke unterstütze. Was jedem persönlich wichtig ist, sollte jeder für sich selbst entscheiden, ohne seinen Nachbarn die Würde zu nehmen. Wir haben Probleme, die können wir nur zusammen lösen.

Sie halten nicht nur Rinder, sondern auch Bienen…



Ja, sechs bis acht Völker. Seit vier Jahren mittlerweile. Eine tolle Sache, das macht richtig Freude.

Und wie oft sind Sie gestochen worden?



Ach, bis jetzt eher viel zu wenig. Meine Bienen wissen wohl, dass ich Ihnen nichts Böses will. Ich mache den Stock auf, rede mit Ihnen und schau, wie sie so drauf sind. Bienen können sogar einzelne Gesichter erkennen. Beeindruckend! Für mich sind das keine Honig-Produzenten, sondern Lebewesen, um die ich mich kümmere. Sie sind sehr friedlich und lustig drauf.





Wie kommunizieren Sie mit Bienen?

Man merkt an den Flugbewegungen oder dem Summen, wie die Stimmung im Stock ist. Bienen sind nicht tückisch oder bösartig. Wenn sie etwas machen – etwa stechen – hat das gute Gründe. Ich habe meist einen guten Draht zu meinen Tieren.





Können wir als Menschen, kann die Politik etwas von Bienen lernen?



Ja, sehr viel! Ein ganz wichtiger Punkt: Bienen arbeiten für künftige Generationen, die sie nie kennenlernen werden. Das ist doch was!