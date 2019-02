Berlin. Der 15. Februar ist der 46. Tag des Jahres. Es sind noch 319 Tage bis zum Jahresende. Das aktuelle Sternzeichen lautet Wassermann. Namenstag am 15. Februar haben Claude und Sigfrid. An einem 15. Februar gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot gewinnen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang das erste Paarlauf-Gold für Deutschland seit 66 Jahren.

2017 - Das Europaparlament billigt das Freihandelsabkommen Ceta der EU mit Kanada vom Oktober 2016.

2013 - Beim Absturz eines Meteoriten in der russischen Region Tscheljabinsk werden etwa 1200 Menschen verletzt.

1999 - PKK-Chef Abdullah Öcalan wird von Kenia in die Türkei gebracht. Er war von der kenianischen Polizei verschleppt und dem türkischen Geheimdienst übergeben worden.

1994 - Die Stiftung Bauhaus Dessau zur Pflege des Erbes der 1919 von Walter Gropius gegründeten Architektenschule wird ins Leben gerufen.

1989 - Der sowjetische Truppenabzug aus Afghanistan geht zu Ende. Mehr als neun Jahre nach der Invasion Ende Dezember 1979 erfüllt die UdSSR das Genfer Abkommen von 1988.

1971 - Großbritannien stellt seine Währung auf das Dezimalsystem um. Ein Pfund besteht nun aus 100 Pence statt wie bisher aus 20 Schilling von je 12 Pennies.

1944 - Im Zweiten Weltkrieg zerstören alliierte Bomber das mittelalterliche Benediktinerkloster Monte Cassino in Italien.

1794 - Die Trikolore wird zur französischen Nationalflagge.

GEBURTSTAGE

1974 - Lordi (45), finnischer Sänger, Gründer der nach ihm benannten Band Lordi, Gewinner des Eurovision Song Contest 2006

1954 - Matt Groening (65), amerikanischer Cartoonist und Autor, Schöpfer der Zeichentrickfilmserie "Die Simpsons"

1947 - Wencke Myhre (72), norwegische Schlagersängerin

1929 - Graham Hill, britischer Formel-1-Rennfahrer, Formel-1-Weltmeister 1962 und 1968, gestorben bei einem Flugzeugabsturz 1975

1564 - Galileo Galilei, italienischer Astronom, Verfechter des heliozentrischen Weltbildes, gest. 1642

TODESTAGE

1984 - Ethel Merman, amerikanische Schauspielerin ("Anything Goes") und Sängerin ("I got Rhythm"), geb. 1908

1965 - Nat King Cole, amerikanischer Jazzpianist und Sänger ("Unforgettable"), geb. 1919