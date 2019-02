Washington. Am 14. Februar 2018 erschoss ein 19-Jähriger in einer Schule in Parkland 17 Menschen. Von den überlebenden Schülern in Florida ging eine Bewegung aus, die strengere Waffengesetze forderte. Was machen die jungen Aktivisten heute und was haben sie bewirkt?

Ein Jahr nach dem weltweit Aufsehen erregenden Schulmassaker von Parkland (Florida) hat sich an der Grundkonstellation in den USA nicht viel geändert. Die politischen Lager sind in der Waffenfrage weiterhin gespalten. Heißt in Konsequenz: Weitgehende Tatenlosigkeit. Nur im Kleinen gab es Änderungen.

26 Staaten haben als Reaktion auf das Parkland-Massaker 67 Gesetze zur Verschärfung des Waffenrechts erlassen. Auch Florida setzte mehrere Reformen um:

Das Mindestalter für Waffenkäufe wurde auf 21 Jahre angehoben.

Psychisch Kranke werden künftig am Waffenkauf gehindert.



Waffenkäufer müssen drei Tage warten, bis sie ihre Waffe ausgehändigt bekommen, um Affekthandlungen vorzubeugen.



Bestimmte Bedienstete an Schulen in Florida sollen Schusswaffen zur Abschreckung und Verteidigung tragen dürfen – eine exakte Forderung der Waffenlobby.



Auf Bundesebene bremste die republikanische Regierung schärfere Waffenkauf-Regeln aus. Lediglich Vorrichtungen, mit denen halbautomatische Waffen schneller schießen können, wurden verboten. Ein nationales Gesetz, das die Überprüfung von Waffenkäufern verschärft, haben die Demokraten kürzlich auf den Weg gebracht. Es wird wahrscheinlich jedoch am Widerstand der Republikaner im Senat scheitern.

Nach dem Parkland-Massaker hat es an US-Schulen bisher acht weitere Schießereien gegeben, bei denen insgesamt 14 Menschen starben.

Rückblick: "Das Schulmassaker von Parkland"

Am 14. Februar 2018 war ein psychisch gestörter 19-Jähriger mit einer halbautomatischen Waffe in seine frühere Schule, die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida), gestürmt und hatte 17 Menschen erschossen. Weitere 15 wurden verletzt. In einer Videobotschaft nannte der Schütze Einsamkeit und Minderwertigkeitsgefühle als Motive für seinen Amoklauf.

Sie sind jung und zornig – und ihre Forderung ist nun weltweit bekannt

Schießereien an Schulen gibt es in den USA immer wieder. Besonders in Parkland war, wie offensiv die überlebenden Mitschüler reagierten. Bereits in der Nacht nach der Attacke begannen sie, über die sozialen Netzwerke ihre Forderung zu verbreiten: Sie wollten zur Schule gehen können, ohne um ihr Leben zu fürchten – der Hashtag #NeverAgain ging viral.

Auch im Fernsehen platzierten die Schüler ihre Botschaft. So sagten etwa die damals 17-jährigen David Hogg und Cameron Kasky dem Sender "CNN": "Genug mit den Beileidsbekundungen und Gebeten, ihr seid die Erwachsenen – tut etwas, damit so etwas nicht mehr passiert!"

Wir wollen die letzte Schul-Schießereien-Generation sein. Parkland-Schüler in der Sendung "60 Minutes" im März 2018

Die Medienoffensive der Teenager sorgte auch international für Aufsehen, spätestens seit der bewegenden Rede der 18-jährigen Emma González bei der Mahnwache drei Tage nach der Attacke. Das Facebook-Video ihrer Trauerrede wurde innerhalb eines Tages mehr als 20 Millionen Mal angesehen:

Fünf Schüler gründen den "March For Our Lives"

Sechs Wochen nach dem Parkland-Blutbad organisierten die Schüler den ersten "March For Our Lives". Rund 800.000 Teilnehmer zählten die Veranstalter. Weitere Protestmärsche für striktere US-Waffengesetze folgten in etlichen Bundesstaaten. Die "Never-Again-Bewegung" war zu diesem Zeitpunkt längst geboren.

Im Zentrum standen damals fünf Parkland-Schüler: Jaclyn Corin, Alex Wind, Emma González, Cameron Kasky und David Hogg. Im März widmete das "Time"-Magazin der "Schul-Schießereien-Generation" die Titelgeschichte:



Was machen die Parkland-Schüler heute?



Die massive Aufmerksamkeit, die ihr Kampf bei dem in den USA hochbrisanten Waffenthema bekam, ist nicht allen gut bekommen. Die jungen Erwachsenen betonen heute, dennoch weiter für ihre Sache kämpfen zu wollen:

Cameron Kasky hatte sich den Hashtag #NeverAgain ausgedacht. Kürzlich gestand er im "BBC"-Interview, dass er so viel Zeit vor der Kamera verbracht habe, dass sich sein Körper irgendwann wie eine leere Hülle anfühlte. Er leide nun an Depressionen und Angststörungen. Aus der "March-For-Our-Lives"-Gruppe habe er sich zurückgezogen. Stattdessen bewirbt er sich gerade für ein Studium und plant, seinen Podcast weiterzuführen.



Emma González gilt als das Gesicht der Bewegung. Auf Twitter folgen der 19-Jährigen 1,66 Millionen Nutzer. Sie war im Sommer mit anderen Parkland-Schülern durch die Staaten gereist, um unter dem Motto "Road to Change" junge Menschen dazu zu bringen, sich für die Wahlen registrieren zu lassen. Sie studiert mittlerweile in Sarasota, Florida.

David Hogg diskutiert besonders intensiv auf Twitter mit Gegnern strengerer Waffenkontrollen. Zusammen mit seiner jüngeren Schwester Lauren hat er überdies ein Buch geschrieben: "Never Again: Das Manifest einer Rebellion". Im Herbst beginnt der 18-Jährige ein Studium an der renommierten Harvard-Universität.

Jaclyn Corin organisierte die Protestmärsche eher aus dem Hintergrund heraus. Sie war Stufensprecherin und erhebt auch jetzt noch ihre Stimme für die Parkland-Schüler in den sozialen Netzwerken oder Medieninterviews. In Interviews gibt sie zu, die Höhen und Tiefen des vergangen Jahres hätten sie emotional ausgelaugt. Dennoch sei sie stolze Mitgründerin dieser "monumentalen" Bewegung. Die 18-Jährige wird wie David Hogg demnächst in Harvard studieren.

Alex Wind kämpft weiterhin in den sozialen Netzwerken für die Never-Again-Bewegung. Er sagte jüngst, das Momentum, das die Teenager damit geschaffen hätten, müsse über die kommenden Jahre aufrechterhalten werden. Er schreibt mit anderen Schülern an einem Buch, das die Vergangenheit aus ihrer Sicht darstellen soll. Arbeitstitel: "Ein Funken Hoffnung: Wie eine Tragödie eine Bewegung auslöste".

Waffenlobby NRA propagiert weiter ihr biblisches Prinzip

Die Waffenorganisation NRA (National Rifle Association of America) zieht derweil weiter ihre Kreise. Und sie findet und bindet Unterstützer. Kurze Zeit nach den Schüssen von Parkland wurde in Pennsylvania sogar ein Gottesdienst von Waffen-Befürwortern zelebriert, bei dem die Gläubigen ihre Sturmgewehre auf der Kirchenbank in der Hand hielten und Kronen aus Gewehrmunition trugen.

Die Argumente klingen für europäische Ohren hanebüchen – sie haben viel mit dem Recht auf Selbstverteidigung und biblisch verankerten Prinzipien zu tun: "Auge um Auge".



Schusswaffen ohne Background-Checks bei "Gun-Shows"

Die riesige Lobbymacht der Waffenindustrie schafft es, teils groteske Regelungen durchzusetzen oder zu erhalten. Dass Waffenkäufer etwa auf Messen weniger scharf überprüft werden als im Laden, ist solch ein Punkt. Ganze Heerscharen von Halbstarken und Kleinkriminellen pilgern jedes Wochenende – beworben von der NRA – zu den "Gun-Shows" überall im Land. Dort werden wöchentlich tausende Schusswaffen verkauft – ohne Hintergrund-Checks, die ohnehin in den USA eher lax sind.

Fazit: Die große Wende blieb aus, Schüler hoffnungsvoll

Im amerikanischen Volk ist die NRA tief verwurzelt. Und das ist einer der gewichtigsten Gründe dafür, dass fast alle Versuche, Schusswaffen und deren Gebrauch in den USA strengeren Regeln zu unterwerfen, regelmäßig scheitern.

Die Proteste der Schüler für strengere Waffengesetze sind zwar weltweit hörbar geworden, doch ihre Bemühungen verhallten weitgehend im überlauten und von täglich neuen Nachrichtenkreisläufen geprägten Medien-Geschrei der USA. Nur punktuell konnten die Schüler etwas erreichen.

Dabei hat der harte Kern der Bewegung klar gemacht: Sie werden nicht aufgeben, bis ihre Forderungen umgesetzt sind. Den Grundstein dafür haben sie selbst gelegt: Ihre Bewegung hat die junge Generation US-Amerikaner mobilisiert, zur Wahl zu gehen, wie die hohe Beteiligung bei den Zwischenwahlen 2018 zeigt. Auch wenn ihr Ausgang die große Wende noch nicht brachte, befasst sich an diesem Donnerstag das Repräsentantenhaus wieder mit dem Thema Waffengewalt – erstmals seit acht Jahren.

(mit dpa)