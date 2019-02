Berlin. Der 14. Februar ist der 45. Tag des Jahres. Es sind noch 320 Tage bis zum Jahresende. Das aktuelle Sternzeichen lautet Wassermann. Namenstag am 14. Februar haben Cyrillus, Giovanni und Valentin. An einem 14. Februar gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Südafrikas Präsident Jacob Zuma gibt unter dem Druck seiner Regierungspartei ANC sein Amt auf. Dem seit 2009 amtierenden Zuma wird unter anderem Korruption vorgeworfen.

2017 - Deniz Yücel, deutsch-türkischer Korrespondent der "Welt", wird in Istanbul (Türkei) wegen Terrorismus verhaftet. Der Fall belastet das deutsch-türkische Verhältnis.

2014 - Felix Magath wird Trainer beim englischen Fußball- Erstligisten Fulham. Magath ist der erste deutsche Coach in der Premier League.

2009 - Im islamisch-konservativen Königreich Saudi-Arabien wird erstmals eine Frau in die Regierung berufen. König Abdullah ernennt Nura al-Fajes zur stellvertretenden Ministerin für Mädchenbildung.

2004 - Beim Einsturz der Betondecke einer Moskauer Schwimmhalle werden mindestens 28 Menschen von Trümmern erschlagen, unter ihnen sieben Kinder.

1989 - Ajatollah Chomeini ruft zur Ermordung des aus Indien stammenden britischen Schriftstellers Salman Rushdie auf, dessen Roman «Die Satanischen Verse» die religiösen Gefühle gläubiger Moslems verletze.

1929 - Als "St. Valentins-Massaker" geht die Ermordung von sieben Gangstern einer rivalisierenden Gang durch Männer um Al Capone in Chicago in die Annalen der Kriminalgeschichte ein.

1934 - Ein Jahr nach ihrer Machtergreifung lösen die Nationalsozialisten den Reichsrat auf, die Vertretung der Länder der Weimarer Republik.

1349 - Am Valentinstag werden bei einem Pogrom in Straßburg bis zu 2000 Juden verbrannt. Viele Menschen machten Juden für die damals in Europa grassierende Pest verantwortlich.

GEBURTSTAGE

1959 - Renée Fleming (60), amerikanische Sopranistin, Polar- Musikpreis 2008

1944 - Alan Parker (75), britischer Filmregisseur ("Die Asche meiner Mutter")

1944 - Peter Rapp (75), österreichischer Fernsehmoderator (ZDF-Show "Tele-As")

1944 - Carl Bernstein (75), amerikanischer Journalist, als Reporter der "Washington Post" Enthüller der "Watergate-Affäre" 1972, zusammen mit Bob Woodward

1939 - Herbert Meyer (80), deutscher Reitsporttrainer, Bundestrainer der Springreiter 1986-2000

TODESTAGE

2004 - Marco Pantani, italienischer Radrennfahrer, Gesamtsieger beim Giro d'Italia und bei der Tour de France 1998, geb. 1970

1779 - James Cook, britischer Seefahrer und Entdecker, geb. 1728