69 Tote in verborgenen Gräbern im Westen Mexikos entdeckt

Mehr als 40.000 Menschen gelten in Mexiko als vermisst. Foto: Jesus Alvarado

Tecomán. Mexikanische Behörden haben 69 Leichen in mehreren verborgenen Gräbern im Westen des Landes gefunden. Es werde an der Identifizierung der Opfer gearbeitet, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Colima am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit.