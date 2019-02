Berlin. Der 13. Februar 2019 ist der 44. Tag des Jahres. Es sind noch 321 Tage bis zum Jahresende. Das aktuelle Sternzeichen lautet Wassermann. Namenstag am 13. Februar haben Adolf, Gosbert, Irmhild, Kastor und Reinhild. An einem 13. Februar gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz tritt nach nicht mal einem Jahr zurück. Nachfolgerin wird Fraktionschefin Andrea Nahles.

2017 - Kim Jong Nam, ein Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, wird auf dem Flughafen Kuala Lumpur (Malaysia) bei einem Anschlag mit dem Nervengift VX getötet.

2009 – Der Bundestag ändert das Außenwirtschaftsgesetz. Die Bundesregierung kann künftig die Übernahmen deutscher Konzerne durch ausländische Investoren verhindern.

2004 - Der Bielefelder Oetker-Konzern rückt mit der Übernahme der Dortmunder Brau und Brunnen AG an die Spitze der deutschen Bierbrauer.

1999 - Ein 28-jähriger algerischer Asylbewerber stirbt im brandenburgischen Guben auf der Flucht vor rechtsradikalen Jugendlichen; er verblutet nach dem Sprung durch eine Scheibe.

1984 - Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und der DDR- Staatsratsvorsitzende Erich Honecker treffen sich erstmals in Moskau am Rande der Beisetzungsfeierlichkeiten für den sowjetischen Staats- und Parteichef Juri Andropow.

1974 - Der Schriftsteller Alexander Solschenizyn wird einen Tag nach seiner Verhaftung wegen «Verrats an der Heimat» aus der Sowjetunion ausgebürgert und in die Bundesrepublik ausgewiesen.

1969 - In München führen die Chirurgen Fritz Sebening und Werner Klinner unter der Leitung von Professor Rudolf Zenker die erste Herztransplantation in Deutschland durch.

1919 - Reichspräsident Friedrich Ebert beruft das von Ministerpräsident Philipp Scheidemann gebildete erste Reichskabinett der so genannten Weimarer Koalition ein.

GEBURTSTAGE

1979 - Nelson Müller (40), deutscher Koch, in Ghana geboren

1974 - Robbie Williams (45), britischer Popsänger ("Let Me Entertain You"), Mitglied der Gruppe Take That 1989-1995

1949 - Jo Baier (70), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor ("Stauffenberg")

1939 - Beate Klarsfeld (80), deutsch-französische Journalistin, Aktivistin gegen die Vertuschung von Naziverbrechen, ihre Ohrfeige in das Gesicht von Bundeskanzler Kurt Kiesinger brachte sie 1968 weltweit in die Schlagzeilen

1929 - Rolf Zehetbauer (90), deutscher Filmarchitekt, Oscar

1973 für die Ausstattung des Musical-Films "Cabaret",

TODESTAGE

2018 - Prinz Henrik, Prinz von Dänemark, Ehemann der dänischen Königin Margrethe II., geb. 1934

2004 - Heinz Friedrich, deutscher Verleger und Schriftsteller («Aufräumarbeiten»), Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste 1983-1995, Geschäftsführer des Deutschen Taschenbuch Verlages dtv 1961-90, Gründungsmitglied der "Gruppe 47", geb. 1922