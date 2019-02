Feuerwehr und Polizei haben den Brandort abgesperrt und ermitteln, wie es zu dem tödlichen Feuer kommen konnte. Foto: AFP/Prakash SINGH

Neu Delhi. Mitten in der Nacht geht ein Hotel in der zweitgrößten Stadt der Welt in Flammen auf. 17 Menschen können sich nicht retten – manche von ihnen springen in den Tod. In dem Hotel in Neu Delhi wurden Brandschutzvorschriften ignoriert – wie so oft in Indien.