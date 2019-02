Hamburg. Erwarten Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz Nachwuchs? "Germanys Next Topmodel"-Juror Wolfgang Joop heizt die Baby-Gerüchte weiter an.

Um eine mögliche Schwangerschaft von Heidi Klum ranken sich seit Tagen hartnäckige Gerüchte. Zwar wollten weder das 45-Jährige Topmodel noch ihrer Verlobter Tom Kaulitz (29) die Spekulationen bislang bestätigen, doch durch eine Interview-Aussage von Star-Designer Wolfgang Joop erhalten diese neue Nahrung.

Joop, Juror in der Casting-Show "Germanys Next Topmodel" und ein Freund Klums, ließ in einem Interview mit dem TV-Sender RTL verlauten, er glaube Klum sei schwanger. Zwar hatte das Paar Klum/Kaulitz die Gerüchte bislang nicht bestätigt, sie aber auch nicht dementiert. In der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" angesprochen auf möglichen Nachwuchs wich Tokio-Hotel-Gitarrist Kaulitz einer klaren Antwort noch aus. (Weiterlesen: Tom Kaulitz und Heidi Klum: "Liebe auf den ersten Blick")

Für Klum, die bereits eine gemeinsame Tochter mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore sowie zwei Söhne und eine Tochter mit dem Sänger Seal hat, wäre es die fünfte Schwangerschaft. Derzeit ist die "Modelmama" als Moderatorin im Fernsehen bei der 14. Ausgabe von "Germanys Next Topmodel" zu sehen. (Weiterlesen: Heidi Klum zur neuen GNTM-Staffel: Erkenne Botox-Gesichter sofort)