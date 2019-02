Dortmund. Ein 18-jähriger Fußballfan startet eine Petition, ein Jahr später sitzt er mit dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund an einem Tisch und verhandelt. Wie es zu dieser außergewöhnlichen Geschichte kam, erzählt Nick Heubeck im Gespräch.

Das Fußballstadion von Borussia Dortmund ist das größte Deutschlands. Es fasst 81.365 Zuschauer, das entspricht zum Beispiel ungefähr der Einwohnerzahl von Minden. Meistens bringen die Zuschauermassen zu ihrem Stadionbesuch reichlich Durst mit, was mitunter zur Folge hat, dass es nach dem Bundesliga-Spiel auf den Tribünen und in den Katakomben aussieht wie auf einem Schlachtfeld – und zwar aus Plastikmüll. Denn der BVB setzt beim Getränkeverkauf auf Einwegbecher aus Plastik. Zumindest noch – denn Dank des Teenagers Nick Heubeck wird sich das schon bald ändern.

Einweg vs. Mehrweg

Seitdem er denken kann, ist Nick Heubeck Fußballfan. Aufgewachsen ist er in Mittelfranken, weshalb sein Fußball-Herz für die Spielvereinigung Greuther Fürth schlägt. Gemeinsam mit seinen Freunden besuchte er in der Vergangenheit nicht nur viele Heimspiele der Fürther, sondern unterstützte seine Farben auch in fremden Stadien gerne. Dabei fiel ihm und seinen Freunden schnell auf, dass sich die Haltung zum Thema Plastikbecher bei zahlreichen Vereinen unterscheidet. Während einige seit Jahren auf Mehrwegbecher setzen, schenken andere immer noch in Einwegbechern aus.

Zunächst blieb es allein bei der Beobachtung, doch im Laufe der Jahre blieb diese Auffälligkeit bei Heubeck haften. "Als ich zum Studium nach Bamberg gezogen bin, traf ich auf eine Gruppe von Fußballfans, die ebenfalls bereits viele unterschiedliche Stadien von innen gesehen haben. Da kamen wir wieder auf die Becher-Thematik zu sprechen und dieses Mal wollte ich mehr darüber wissen, also suchte ich mir die Zahlen dazu raus."



"Nach dem Spiel sieht es aus wie im Kriegsgebiet"



Was er dabei herausfand, schockierte den jungen Mann: Allein bei Borussia Dortmund führt der Becher-Einweg zu mehr als 1,5 Millionen Plastikbechern Müll pro Saison. Aber bei den Schwarz-Gelben, die Nick Heubeck durchaus sympathisch findet, störte ihn noch etwas anderes: "Dortmund hatte eigentlich immer Mehrwegbecher und ist erst 2013 auf Einweg umgeschwenkt, das hat mich total gestört. Nach dem Spiel sieht es auf der Südtribüne aus wie im Kriegsgebiet."

Daran wollte der heute 19-Jährige etwas ändern. Und das tat er auch. Nach einer Studentenparty, bei der die Plastikbecher wieder mal diskutiert wurden, fielen ihm zuhause seine Mehrwegbecher ins Auge, die er einst von einem Festival mitgenommen hatte. "Da beschloss ich, die Petition auf Change.org zu starten. Damals hätte ich nie gedacht, dass daraus überhaupt mal etwas wird." Aber mit dieser Annahme lag Heubeck falsch.

Direkt am nächsten Morgen hatte er eine Nachricht von den Mitarbeitern der größten Kampagnen-Plattform der Welt in seinem Email-Postfach. "Sie schrieben mir, wie cool sie meine Idee finden und das sie mich dabei sehr gerne unterstützen würden." Von diesem Zeitpunkt an professionalisierte sich das Vorhaben des Studenten für Politik und Kommunikation, was dazu führte, dass seine Petition immer mehr Unterstützer fand und nun auch mediale Aufmerksamkeit erregte. Und nur wenige Monate später klopfte die nächste Organisation bei ihm an – die Deutsche Umwelthilfe.

Ein echter Sympathieträger

Der ehrenamtliche Verein setzt sich schon seit Jahren dafür ein, dass alle 36 Bundesligisten ihre Getränke ausschließlich in Mehrwegbechern ausschenken. Doch davon ist man aktuell noch weit entfernt. Genau die Hälfte, also lediglich 18 der 36 Profiklubs in der 1. und 2. Bundesliga nutzen derzeit Mehr- statt Einwegbecher.

Zuletzt schwenkte unter anderem der FC Bayern um – seit dieser Spielzeit gibt es in der Allianz Arena ausschließlich Mehrwegbecher. Ein positives Signal mit Symbolcharakter für die Verantwortlichen von der Deutschen Umwelthilfe, die sich nun Ähnliches von einem Umstieg bei Borussia Dortmund erhoffen.



Denn auch wenn die Organisation bereits seit Jahren an dieser Kampagne arbeitet, war die Petition von Nick Heubeck für sie eine große Chance, wie Sprecher Thomas Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt: "Diese Petition ist aufgrund dessen sehr wichtig für uns, weil sich viele an den Branchengrößen wie Borussia Dortmund orientieren. Als wir Nick dann gesehen haben, dachten wir: der Junge kommt so authentisch rüber und ist in dem Alter auch noch so engagiert, den müssen wir ansprechen. Er war der Sympathieträger, den diese Aktion brauchte."

Auch für Nick Heubeck sei recht schnell klar gewesen, dass diese Zusammenarbeit Sinn macht, wie er erzählt. Denn spätestens als sein neuer Partner die Pressekontakte spielen ließ, wurde die breite Öffentlichkeit hellhörig: "Ich kann mich daran erinnern, dass die Ruhr Nachrichten eine ganze Seite 3 über die 'Becher-Lüge' des BVB sowie die Petition und unsere Forderungen gebracht haben. Da konnten die Verantwortlichen des Vereins wohl nicht mehr behaupten, dass sie davon nichts mitbekommen hätten."



Schluss mit Plastik:

Mit dem BVB-Geschäftsführer an einem Tisch

Auf einmal ging dann alles ganz schnell, erinnert sich der Fußballfan. Nachdem diverse Medien über die Petition berichtet und sich 100.000 Menschen als Unterstützer eingetragen hatten, bat Borussia Dortmund Nick Heubeck zum Gespräch. Also nahm er einen Freund mit und machte sich auf den Weg zum BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

"Bei Nick hat man sofort gemerkt, dass er wirklich etwas erreichen wollte. Auch bei dem Gespräch mit Carsten Cramer war er sehr seriös und konfrontierte ihn sogar mit unangenehmen Fragen", erinnert sich Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe an den Gesprächsverlauf. Und das obwohl Nick Heubeck unglaublich nervös war, wie er unserer Redaktion im Gespräch verriet.

"Das war schon verrückt", erinnert sich der 19-Jährige an den Moment, als ihm Carsten Cramer zum Ende des Gesprächs zusagte, dass der Verein seiner Forderung nach der Umstellung auf Mehrweg nachkommen werde und fährt fort: "Dortmund hat noch einmal erläutert, weshalb damals der Umstieg auf Einweg kam und klar gestellt, dass ihnen die Problematik aber immer bewusst war."



Im Nachhinein sei Nick Heubeck sogar etwas überrascht gewesen, wie freundlich das Gespräch ablief. Schließlich hatte er gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe und Change.org über Monate eine Kampagne gegen die Westfalen geführt und rechnete daher eher mit einer kühlen Gesprächs-Atmosphäre.

So ist der Umstieg beim BVB geplant



Der erste Schritt ist mit der Zusage gemacht. Wie geht es beim BVB nun weiter? Ein Sprecher teilte dazu mit, dass seit Beginn der laufenden Saison bereits eine Testphase für PPE-Mehrwegbecher mit zwei Rücknahmewägen in der Nordwest-Ecke des Borussen-Stadion durchgeführt werde. Zudem seien "auch bereits konkrete Maßnahmen für weiterführende Veränderungen beschlossen worden".

Konkreter wurden die Verantwortlichen von Borussia Dortmund offenbar gegenüber der Deutschen Umwelthilfe. Wie die Organisation unter Berufung auf Gespräche mit der Borussia berichtet, plant der Bundesligist zur neuen Spielzeit 2019/20 für die mehr als 53.000 Sitzplätze im Signal-Iduna-Park eine Umstellung auf Mehrwegbecher. Stadionbesucher auf den Stehplätzen, also der gesamten Südkurve, sollen demnach allerdings ihre Getränke vorerst weiterhin in Einwegbecher ausgeschenkt bekommen. Die Gründe dafür lägen im großen Konfliktpotenzial bei der Abgabe der Mehrwegbecher.

Kommt eine Leitlinie der DFL?



Dass der Wechsel von Borussia Dortmund Signalwirkung haben wird, steht für die Deutsche Umwelthilfe außer Frage. Dennoch ist es den Verantwortlichen wie Thomas Fischer noch zu wenig: "Wir wünschen uns eine Umwelt-Leitlinie der Deutschen Fußballliga (DFL), die den Vereinen eine ökologische Richtung vorgibt. Das ist einfacher, als wenn wir bei jedem Verein einzeln in den 'Häuserkampf' gehen müssen."

Wir wünschen uns eine Umwelt-Leitlinie der Deutschen Fußballliga (DFL), die den Vereinen eine ökologische Richtung vorgibt. Deutsche Umwelthilfe

Bislang gibt die Deutsche Fußballiga keine Leitlinien in Bezug auf Umweltschutz vor. Angesprochen auf den Vorstoß der Deutschen Umwelthilfe entgegnete man gegenüber unserer Redaktion, dass man sich nicht in der Verantwortung sehe, eine entsprechende Maxime vorzugeben: "Wir haben bislang keine derartige Leitlinie und planen auch zukünftig nicht, den Vereinen etwas in Bezug auf Umweltschutz vorzugeben", ließ ein DFL-Sprecher wissen.

Eine lebensverändernde Petition



Nicht nur für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und seine Fans ändert sich durch die Petition von Nick Heubeck etwas. Auch er selbst hat seither eine Wandlung durchgemacht und im politischen Engagement eine neue Leidenschaft entdeckt.

Zudem hat ihm die Zusammenarbeit mit der Petitionsplattform Change.org so gut gefallen, dass er diese auch zukünftig fortsetzen wird – mit einer neuen Kampagne. Dieses Mal geht es ihm um den geplanten Kohleausstieg von Deutschland im Jahr 2038. Er sagt: "Das ist acht Jahre zu spät, wenn wir die Klimaziele noch schaffen wollen."



Die Petition hat bereits nach einer guten Woche knapp 75.000 Unterstützer gefunden. Es scheint, als hätte der Teenager ein Händchen für Umweltschutz-Kampagnen. Vielleicht kann er sich auch deshalb vorstellen, eine berufliche Zukunft in diesem Bereich zu starten. Gut möglich also, dass man den Namen Nick Heubeck in diesem Zusammenhang noch häufiger hört.