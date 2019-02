Glanz, Glamour, Grammys: Die "National Academy of Recording Arts and Sciences" kürt am 10. Februar die herausragendsten Künstler der Musikbranche des vergangenen Jahres mit einem goldenen Grammophon. Die wichtigsten News & Infos von der Verleihungszeremonie im Staples Center in Los Angeles in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 00.00 Uhr im Liveblog.