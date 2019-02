Ein Containerschiff ist am Samstag in Hamburg mit einer Fähre kollidiert. Foto: imago/Jonas Walzberg

Hamburg. Ein Containerschiff ist am Samstag in Hamburg mit einer Fähre kollidiert. Die Hafenfähre habe am Anleger Blankenese festgemacht, als die etwa 400 Meter lange „Ever Given“ aus noch ungeklärten Gründen vom Kurs abkam und in die Fähre krachte.