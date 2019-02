Hamburg. Michel Arriens ist kleinwüchsig. Im Interview berichtet der Inklusions-Aktivist von seinen Erlebnissen mit Diskriminierung im Alltag. Er zeigt auf, wo fehlende Barrierefreiheit Behinderte ausgrenzt, was sich ändern muss und erklärt, warum er große Angst vor einem politischen Rechtsruck sowie der AfD hat.

Attraktion: Kleinwüchsige

In Gesprächen über geistige oder körperliche Behinderungen ist die Grundstimmung des Austauschs meistens eine ernsthafte. Was nicht verwundert, handelt es sich doch in den meisten Fällen nicht um ein "lustiges" Thema. Allerdings gibt es eine Form der körperlichen Behinderung, die auch heutzutage von vielen Menschen eher als unterhaltsam angesehen und teilweise sogar offiziell zur "Bespaßung" genutzt wird: Die Kleinwüchsigkeit oder Mikrosomie.

So lockte im Jahr 2013 eine Großraumdisko in Cuxhaven seine Gäste damit, dass man Kleinwüchsige jagen und fangen müsse, um einen Preis zu gewinnen. Auf der Website hieß es damals: „Wer den Liliputaner einsperrt, bekommt den Flatscreen“. Und erst im vergangenen Jahr stand beispielsweise das Parookaville-Festival in der Kritik, weil Kleinwüchsige dort "Kurze" in einer "Mini-Bar" ausschenken sollten und das Ganze auch noch als ausgefallene Attraktion beworben wurde. So als würde es um eine "bärtige Frau" auf einem Jahrmarkt Anfang des 20. Jahrhunderts gehen.

Viele Partys, die als hip gelten und den Gästen etwas Ausgefallenes bieten wollen, machen sich bei der Buchung offenbar keine Gedanken um das Zeichen, das damit gesetzt wird. So gibt es beispielsweise in den USA noch das "Zwerg-Werfen", wo Kleinwüchsige so weit wie möglich geworfen werden sollen. Erst seit kurzem gibt es Initiativen, die sich vielerorts für die Abschaffung dieses diskriminierenden Sports einsetzen.

Aber auch hierzulande gibt es noch Umstrittenes: Die Betreiber der "Mini-Bar", die sich "Banditsbar" nennt, gibt es noch heute. Sie bieten neben dem Ausschank von Getränken auch "Mini-Security" und einen Limousinen-Service an. Ihnen gehe es darum, Vorurteile gegenüber Kleinwüchsigen vorzubeugen, steht auf der Website.



Mehr als eine Körpergröße

Inklusions-Aktivist Michel Arriens findet diesen fragwürdigen Weg, mit Vorurteilen gegenüber Kleinwüchsigen aufzuräumen, allerdings weder zum Lachen noch besonders zielführend. Ganz im Gegenteil, er legt den Finger oft in die Wunde, gehört zu den größten Kritikern und ist bereits für den ein oder anderen Shitstorm (zum Beispiel beim Parookaville) verantwortlich: Der 28-Jährige möchte keinesfalls auf seine Kleinwüchsigkeit reduziert werden, wie er nicht müde wird zu betonen:

Kleinwuchs tritt in über 100 Erscheinungsformen auf. Über die Anzahl kleinwüchsiger Menschen in Deutschland sind keine genauen Angaben verfügbar. Es wird aber davon ausgegangen, dass es ungefähr 100.000 Betroffene gibt. Als kleinwüchsig gilt jeder, der kleiner als 1,50 Meter ist. Michel Arriens ist 1,18 Meter und hat mit Diastrophischer Dysplasie eine sehr seltene Form des Kleinwuchs, die angeboren ist.

Erst nach der Geburt sei seinen Eltern klar gewesen, dass ihr Sohn kleinwüchsig ist. "Ich will nicht sagen, dass es ein Schock für sie gewesen ist, aber natürlich schon etwas Besonderes – das ist es auch heute noch", erzählt Michel. Schließlich würden heutzutage immer noch viele Eltern Kinder abtreiben lassen, wenn klar sei, dass sie behindert beziehungsweise kleinwüchsig sind.

Seine Eltern haben ihn nie in Watte gepackt, aber natürlich müsse man behinderten Kindern hier und da etwas mehr unter die Arme greifen und auch die ein oder andere Krise mehr bewältigen. "Trotzdem haben sie es nie bereut, sich für mich entschieden zu haben, sagen sie zumindest", berichtet Michel Arriens im Gespräch mit unserer Redaktion schmunzelnd und fügt an: "Und wenn, dann nicht wegen meiner Behinderung, sondern meiner nervigen Art."



Auf der Straße passiert es mit oft, dass ich ausgelacht oder fotografiert werde Michel Arriens

Wenn dein Lehrer dich öffentlich diskriminiert

Dass Arriens eine "normale" Schule in seiner Heimat Wilhelmshaven besuchen konnte, war beleibe keine Selbstverständlichkeit, erinnert er sich. "Meinen Eltern wurde nahegelegt, mich auf eine andere Schule zu schicken. Denn die Schule war schlicht nicht barrierefrei, weshalb die Schule teilweise für mich umgebaut werden musste. Es stand für meine Eltern nie zur Debatte, dass ich mein Abitur auf einer Schule mache, nur weil sie barrierefrei ist – ich sollte zusammen mit meinen Freunden zur Schule gehen."

Seine Mitschüler haben ihn nie spüren lassen, dass er aufgrund seiner Behinderung gewisse Privilegien genieße. Anders als manche Lehrer wie Arriens berichtet: "Unser Musiklehrer sagte einmal vor der gesamten Klasse, dass wir leider nicht in den Musikraum mit den ganzen coolen Instrumenten können, weil der im ersten Stock ist und das mit Michel ja nicht ginge". Und wenn seine Mitschüler "nicht so cool gewesen" wären, sagt er, hätte er ein echtes Problem gehabt.

Aber auch wenn Arriens in der Schule größtenteils positive Erlebnisse im Umgang mit seiner Behinderung gemacht hat, musste er auch viele Erniedrigungen ertragen: "Auf der Straße passiert es mir oft, dass ich ausgelacht oder fotografiert werde." Er ist überzeugt, dass das größte Problem im Alltag eine systematische Ausgrenzung von Behinderten beziehungsweise das Fehlen von Begegnungsräumen sei:

"Früher war das mit Schwarzen genauso"

So gebe es nur ganz wenige Bars, Cafes, Stadien oder Diskotheken, die es ihm oder anderen Behinderten ermöglichen, die Toilette zu besuchen. "Das heißt, Begegnungsräume mit meinen Freunden sind sehr stark begrenzt. Und so entsteht in den Köpfen der Menschen diese Unterscheidung zwischen normalen und behinderten Menschen. Früher war das mit Schwarzen genauso, weil sie lange kein Teil des öffentlichen Lebens sein durften und ausgegrenzt wurden – auch da fehlten die Berührungspunkte."

Und hier sei die Politik gefragt. Denn auch wenn sich bereits viel bewegt habe, gebe es nach wie vor noch große Baustellen. Gerade was die fehlenden Begegnungsstätten angeht, sollte die Verpflichtung zur Barrierefreiheit von der Regierung nach Arriens Auffassung auf die Privatwirtschaft ausgeweitet werden. "Wenn ich heute ein Restaurant eröffne, bin ich nicht verpflichtet, barrierefrei zu bauen und bekomme auch keine Anreize dafür geboten. Das muss sich ändern, eine Rollstuhlrampe gibt es schon für unter 100 Euro"

Auf Nachfrage beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales erklärt eine Sprecherin, dass dies nur durch die Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes geschehen könne. Aber es gebe Licht am Ende des Tunnels: "Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode haben sich die Regierungsparteien im Rahmen der Weiterentwicklung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) darauf verständigt, zu prüfen, wie Private, die Dienstleistungen für die Allgemeinheit erbringen, angemessene Vorkehrungen umsetzen können.[...] Das Ergebnis der Prüfung bleibt abzuwarten."

"Man sollte das mit dem Kampf von Frauen gleichstellen"



Heute kommt Michel Arriens super mit sich und seiner körperlichen Einschränkung zurecht. Er ist selbstsicher und so tritt er auch auf. Aber das war nicht immer so, wie er erzählt: "Natürlich war es schwer, nicht mit meinen Freunden skaten oder in die Disko gehen zu können. Auch das ich kein Interesse bei Frauen weckte, war grausam für das Selbstbewusstsein." Aber er hat sich davon nie unterkriegen lassen. Mit der Hilfe seiner Eltern und Freunde hat er sich durch jedes Tal gekämpft.

Jetzt bemüht er sich darum, dass andere Menschen mit Behinderung ihr Leben ebenfalls mehr wertschätzen und kämpft für mehr Gleichberechtigung. "Dadurch, dass es nur 100.000 von uns gibt, findet die Ungleichbehandlung von Kleinwüchsigen überhaupt keinen Platz in der öffentlichen Debatte. Man sollte das mit dem Kampf von Frauen für mehr Rechte gleichstellen. Wenn sich eine Frau oder ein Schwarzer auf eine Stelle bewirbt und aufgrund dieses Merkmals abgewiesen wird, spricht man von Sexismus oder Rassismus – bei Kleinwüchsigen bleibt die Empörung aus."

"Das wäre nicht mehr mein Deutschland"

Neben der stetigen Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation für Menschen mit Behinderung sei aber aktuell auch Angst ein ständiger Begleiter in der Behinderten-Gemeinde. Der Grund: Die Alternative für Deutschland. Allein eine kleine Anfrage an den Bundestag der AfD aus dem vergangenen Jahr zeige ein gestörtes Verhältnis der Partei zu Menschen mit Behinderungen.

So wollte die rechtspopulistische Partei wissen, wie viele Behinderungen zuletzt aus Inzucht resultierten und wie viele davon einen Migrationshintergrund haben. "Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Im Grunde sagen sie damit, dass alle Flüchtlinge unwertes Leben nach Deutschland bringen, indem sie hier innerhalb ihrer Familie poppen und daraus Menschen mit Behinderungen entstehen."

Weil das gesamte Programm der AfD "nicht menschenfreundlich" sei, wie er sagt, es der Partei wieder um "den großen, blonden, blauäugigen Menschen ohne Behinderungen" gehe und sie damit auch noch Zuspruch in der Gesellschaft finde, habe er Angst, dass irgendwann wieder eine Partei die Mehrheit besitzt, die Minderheiten gar nicht mehr hören will. "Das wäre nicht mehr mein Deutschland."

"Ich wünsche mir..."

Von Angst will er sich sein Leben aber nicht bestimmen lassen. Auch deshalb hat er sein Hobby "Aktivismus" zum Beruf gemacht. Heute setzt er sich nicht mehr nur für die Rechte von Kleinwüchsigen oder Menschen mit Behinderungen ein, sondern schenkt als Campaigner bei Change.org – der weltweit größten Kampagnenplattform – jedem Menschen eine Stimme, der zu wenig von der Gesellschaft gehört wird.

Deshalb weiß er auch, dass lange nicht alles schlecht ist. Es gebe immer wieder Geschichten, die Mut machen und ihn daran glauben lassen, dass wir als Gesellschaft eine Chance auf uneingeschränkte Gleichstellung haben. Nichtsdestotrotz hat Michel Arriens noch ein paar Wünsche formuliert, die diesen Prozess etwas beschleunigen könnten – wenn wir alle sie denn beherzigen wollen: