Polizei erwischt Vater, Mutter und Sohn betrunken am Steuer – desselben Autos CC-Editor öffnen

Ein Polizist hatte beobachtet, dass der Familienvater während des Pokalspiels Alkohol getrunken hat. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Gelsenkirchen. Die Polizei in Gelsenkirchen hat nach dem Pokalspiel zwischen Schalke und Düsseldorf ein Auto kontrolliert, in dem Vater, Mutter und Sohn abwechselnd am Steuer saßen – und alle betrunken waren.