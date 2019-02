Los Angeles. Als Rachel Green in der TV-Sitcom "Friends" machte sie Karriere, mit Brad Pitt Schlagzeilen, mit Hollywood-Komödien Millionen. Nun wird Jennifer Aniston 50 Jahre alt.

Jennifer Aniston wird am Montag 50 – doch bislang hielt sich die Schauspielerin bedeckt, ob und wie sie diesen runden Geburtstag feiern möchte. Auch bei ihrem jüngsten Auftritt bei der US-Talkerin Ellen DeGeneres im Dezember sagte sie: "Ich habe noch keine Pläne". Dabei kann Aniston bisher auf ein augenscheinlich erfülltes Leben zurückblicken.

Ihre Berühmtheit hat die in Kalifornien geborene Tochter eines griechischstämmigen Schauspielers ihrer Rolle als Rachel Green in der Hit-Sitcom "Friends" zu verdanken. Daneben schaffte sie es vor allem mit romantischen Hollywood-Komödien in die allererste Promi-Reihe. Einige Fakten und Gerüchte über die nun 50-Jährige:

(mit Material der dpa)