Kalispell. Im US-amerikanischen Montana haben Katzenbesitzer ihr festgefrorenes Haustier mit Eis bedeckt im Schnee gefunden. Ärzte einer Tierklinik konnten den Eisblock lösen und das Tier retten. Im Internet werden sie jetzt als Helden gefeiert.

Zum Glück haben Katzen neun Leben – auch für Fluffy: Im US-Bundesstaat Montana haben Katzenbesitzer ihr drei Jahre altes Haustier vor wenigen Tagen festgefroren und mit Eis bedeckt im Schnee entdeckt. Umgehend fuhren sie Fluffy in eine Tierklinik.

"Sie war im Wesentlichen eingefroren", so die Andrea Dutter, Geschäftsführerin der Animal Clinic of Kalispell, gegenüber "CNN". Die Körpertemperatur des Tieres habe zu dem Zeitpunkt weniger als 90 Fahrenheit betragen, also nur noch etwa 32 Grad Celsius. Nicht einmal die Thermometer in der Tierklinik hätten diese Temperatur noch messen können. Normalerweise liegt die Körpertemperatur einer Katze bei 38,5 bis 39 Grad Celsius.

Um das Tier wieder aufzuwärmen, nutzten die Tiermediziner verschiedene Methoden: warmes Wasser, Haartrockner und erwärmte Handtücher. "Und zum Schluss setzen wir sie in einen beheizten Käfig", so Dutter. Eine Nacht blieb Fluffy in der Notaufnahme, danach kam sie wieder gesund nach Hause.

"Sie brachten sie eingefroren und regungslos zu uns. Ihre Temperatur war sehr niedrig, aber nach vielen Stunden erholte sie sich und ist jetzt völlig normal. Fluffy ist unglaublich!", schreibt die Animal Clinic of Kalispell auf ihrer Facebook-Seite. Viele die Internetnutzer feiern die Tierärzte dafür.

Jetzt hat Fluffy noch acht Leben. Ihre Eigentümer versprachen aber, sie von nun an im Haus lassen zu wollen. In Montana herrschen zurzeit Temperaturen um bis zu 25 Grad unter Null.

