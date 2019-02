Essen. In Essen ist ein Lkw in eine Radarkontrolle geraten, der offenbar wie von Geisterhand gesteuert unterwegs war.

Autonomes Fahren mal anders: Der Polizei in Essen ist jetzt ein Blitzerfoto der besonderen Art in die Hände geraten. Es zeigt einen Mitte Januar im Essener Stadtteil Bergeborbeck aufgenommenen Lkw, der bei einer Geschwindigkeitskontrolle geblitzt wurde, weil er 21 km/h zu schnell unterwegs war.

Als Beamte später den Fall später bearbeiteten und zu diesem Zweck das Foto vergrößerten, machten sie eine überraschende Entdeckung: Das Führerhaus schien verlassen. Ganz so, als hätte sich Brummi ganz von alleine die Dreistigkeit einer Geschwindigkeitsübertretung erlaubt.

Hinter dem Steuer des Lasters saß aber sehr wohl ein Fahrer. Der dachte nur offenbar in dem Moment, als der Blitzer seinen grell aufblitzenden Job erledigte, er sei besonders schlau: Und so duckte sich der Fahrer ganz einfach. Blöd nur, dass er dabei vergaß, dass das Kennzeichen ebenso geknipst wird – und dass man den Fahrer anhand des Fahrtenschreibers identifizieren kann. Gegen den Fahrer wurde folglich nicht nur wegen der Geschwindigkeitsübertretung ermittelt, sondern auch wegen gefährlicher Einwirkung in den Verkehr.

