Die Feuerwehr fuhr durch die betroffenen Gebiete und warnte die Bevölkerung per Lautsprecher. Foto: Rene Priebe

Heidelberg. Am Donnerstagmorgen kommt in Teilen Heidelbergs und in Dossenheim plötzlich leicht blaues Wasser aus dem Hahn: Die Kommunen raten ihren Einwohnern davon ab, das Wasser zu benutzen.