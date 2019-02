London. Die Schriftstellerin Rosamunde Pilcher ist tot. Das hat ihr Sohn Robin Pilcher dem britischen "Guardian" bestätigt.

"Sie war bis Weihnachten in bester Verfassung", wird er vom "Guardian" zitiert. Im neuen Jahr litt sie an einer Bronchitis und erlitt am Sonntagabend einen Schlaganfall, von dem sie sich nicht wieder erholt habe. Die Britin wurde 94 Jahre alt.

Durchbruch mit "The Shell Seeker"

Robin Pilcher beschrieb seine Mutter als "eine wundervolle, eher alternativ denkende Mutter". Sie habe das Leben vieler Generationen berührt und beeinflusst – "nicht nur durch ihr Schreiben, sondern durch persönliche Freundschaften."

Pilcher wurde besonders durch ihre zahlreichen Liebesromane bekannt, die vielfach verfilmt wurden. Der kommerzielle Durchbruch gelang ihr 1987 mit "The Shell Seeker" (dt. "Die Muschelsucher"). Insgesamt verkauften sich ihre Bücher weltweit mehr als 60 Millionen Mal.

ZDF produzierte mehr als 100 Pilcher-Filme

In keinem anderen Land war Pilcher so bekannt wie hierzulande. Zu verdanken hat sie das wohl auch dem ZDF, das mit mehr als 100 auf Pilcher-Geschichten basierenden, herzerwärmenden 90-Minuten-Filmen eines der erfolgreichsten Formate des deutschen Fernsehens geschaffen hat.

Rosamunde Pilchers Geschichten entstanden am Küchentisch und erschienen in Frauenzeitschriften. "Ich habe mir nie vorstellen können, dass das ein Erfolg würde", erzählte sie einst. "Ich habe einfach Kurzgeschichten geschrieben, weil ich das geliebt habe." Ihren letzten Roman veröffentlichte sie im Jahr 2000.

