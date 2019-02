Bombendrohung gegen Passagiermaschine in Stockholm MEC öffnen

An Bord der Maschine befanden sich 163 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Symbolbild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva Foto: Heikki Saukkomaa

Stockholm. In Schweden hat es eine Bombendrohung gegen eine Passagiermaschine gegeben. Die Drohung gegen ein Flugzeug der norwegischen Airline Norwegian sei am Vormittag kurz nach dem Start der Maschine auf dem Flughafen Stockholm-Arlanda in Richtung Frankreich eingegangen.