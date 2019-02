Rätselhafter Gestank in Hamburgs Straßen MEC öffnen

In den Straßen von Hamburg lag ein beißender Geruch in der Luft. Foto: Axel Heimken/Archiv

Hamburg. Ein rätselhafter Gestank in Hamburgs Straßen hat in der heutigen Nacht einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Seit den Abendstunden wählten viele Hamburger den Notruf und meldeten einen beißenden Geruch in der Luft, wie die Feuerwehr mitteilte.