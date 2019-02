Diebe haben in Krankenhäusern oft leichtes Spiel MEC öffnen

Ein Oberarzt geht durch die Gänge eines Krankenhauses. Diebe nutzen vor allem die Anonymität in den oft ausgedehnten Gebäudekomplexen aus. Foto: Marcus Brandt

Mannheim. Ob Geldbörsen, Handys, Endoskopie-Geräte oder Topfpflanzen - in deutschen Krankenhäusern wird gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist. Die Langfinger nutzen die Anonymität in den oft ausgedehnten Gebäudekomplexen aus - und die Wehrlosigkeit von Patienten.