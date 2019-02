Das Nickerchen blieb den Fotografen nicht verborgen: Ihre Fotos zeigen, wie der kleine Namensvetter Trumps zwei Plätze neben First Lady Melania in seinen Sitz versunken wegdämmerte. (Foto: MANDEL NGAN/AFP)

Washington D.C. Ob's am Redner, den Inhalten oder vielleicht doch an der Uhrzeit lag: Joshua Trump war aufgrund seines Nachnamens als Ehrengast zur „State of the Union“-Rede des US-Präsidenten Donald Trump geladen – seine Begeisterung schien sich jedoch in Grenzen zu halten.