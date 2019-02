München. Elterntaxis sind seit Jahren ein Aufreger in ganz Deutschland. Nun proben Schüler in München den Aufstand – gegen die Eltern ihrer Schulkameraden.

An vielen Schulen in Deutschland bricht allmorgendlich kurz vor der ersten Stunde das Chaos aus. Der Grund: die sogenannten Elterntaxis. Seit mehreren Jahren sind Mütter und Väter, die ihre Kinder zur Schule fahren und dort für Verkehrsprobleme sorgen, ein Ärgernis in vielen Städten.

In München-Daglfing sind nun die Schüler aktiv geworden. Sie sperren seit mehreren Tagen jeden Morgen den Parkplatz der Rudolf-Steiner-Schule für ankommende Autos. Wie ein Video des Bayerischen Rundfunks zeigt, stellen sich die Jugendlichen in Warnwesten und mit Plakaten bewaffnet den Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, in den Weg. Laut BR kam es immer wieder zu Beschwerden bei der Polizei, weswegen die Schüler ihre Demonstration nun offiziell angemeldet haben.

Während in den Siebzigerjahren noch rund 90 Prozent der Grundschüler zu Fuß zur Schule gingen, sind es nach einer Forsa-Umfrage aus dem vergangenen Jahr inzwischen nur noch 43 Prozent. Ein Fünftel der Kinder wird von den Eltern in die Schule gefahren. Durch die Elterntaxis kommt es vor den Schulen immer wieder zu Staus oder gefährlichen Situationen.



Negative Folgen der Elterntaxis

Ein wahrer Teufelskreis: Die Eltern, die ihr Kind oft deswegen fahren, weil sie den Schulweg wegen des hohen Verkehrsaufkommens als zu gefährlich einstufen, werden vor der Schule selbst zur Gefahr. Die Unfallzahlen vor Schulen sind zusammen mit der Zahl der Mama- und Papa-Chauffeure in den vergangenen Jahren gewachsen, wie eine Studie der Bergischen Universität Wuppertal im Auftrag des ADAC belegt. Gerade durch Wendemanöver und hektisches Fahrverhalten komme es immer wieder zu Blechschäden oder leichten Verletzungen bei den Kindern.

Neben dem Stau und den gefährlichen Situationen, die die Elterntaxis vor den Schulen verursachen, sehen Experten noch andere Probleme, wenn Kinder immer zum Unterricht kutschiert werden: Ihre Eigenständigkeit und ihr Verständnis vom Straßenverkehr leide. Außerdem fällt durch den Fahrdienst der Eltern eine weitere Bewegungs-Möglichkeit weg. Schließlich sitzen die Kinder bereits in der Schule die meiste Zeit. Psychologen der Universität Karlstadt in Schweden fanden heraus, dass Schüler, die mit dem Auto gebracht werden, müder und passiver im Unterricht sind als ihre Klassenkameraden, die zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren.



"Die sind doch nur zu faul"

Den Schülern in München-Daglfing geht es noch um ein weiteres Problem: Die Belastung der Umwelt durch die steigende Zahl der Fahrzeuge. "SUV nein danke" steht auf einem ihrer Plakate. "Die Meisten sind einfach nur zu faul, morgens bei der Kälte mit den S-Bahnen zu fahren", sagt eine der Jugendlichen in dem BR-Video. "Es kann nicht so weiter gehen. Die Politiker machen nichts, da müssen wir den Leuten das sagen."

Die Politik versucht schon seit langem, den Elterntaxis entgegen zu wirken. Mehrere Schulen im Bundesgebiet haben Bannmeilen eingerichtet, vielerorts wurden Arbeitsgruppen gebildet, um einen sicheren Schulweg zu schaffen. Blickt man auf die Unfallzahlen ist dieser allerdings im Laufe der Jahre bereits sicherer geworden. Nach der Statistik der Unfallversicherer in Deutschland enden immer weniger Unfälle auf dem Schulweg tödlich. Bei Kindern, die zu Fuß gingen, starben 2017 fünf – damit hat sich die Zahl seit 2008 noch einmal halbiert. Und beim Mitfahren im PKW oder Kleinbus kamen 2017 zwei Kinder ums Leben. Wiederum ist die Zahl der meldepflichtigen Unfälle auf dem Schulweg durch das Mitfahren im Auto angestiegen – zuletzt auf 3893 im Jahr 2017.