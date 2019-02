Berlin. Der 7. Februar ist der 38. Tag des Jahres. Es sind noch 327 Tage bis zum Jahresende. Das derzeitige Sternzeichen lautet Wassermann. Namenstag am 7. Februar haben Francesco, Antonio und Richard. An einem 7. Februar gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Bei einem Angriff der US-Armee auf regierungstreue Truppen in Syrien sterben etwa 100 Kämpfer. Das US-Militär spricht von „Selbstverteidigung", die syrische Regierung von einer „Aggression".

2017 - Bayern Münchens Kapitän Philipp Lahm kündigt das Ende seiner Fußball-Karriere zum Ende der Saison an. Danach stehe er auch für den Posten des Sportdirektors beim Rekordmeister nicht zur Verfügung.

2014 - In Sotschi (Russland) werden die XXII. Olympischen Winterspiele eröffnet. Es sind die ersten Winterspiele in Russland.

1999 - Nach dem Tod von Jordaniens Herrscher König Hussein wird sein ältester Sohn Abdullah vom Parlament als neuer König vereidigt.

1989 - Werbung für Kondome auf den Trikots einer Fußballmannschaft verstößt nicht gegen die guten Sitten, entscheidet das Landgericht Frankfurt im Rechtsstreit zwischen dem DFB und dem FC Homburg.

1971 - Bei einer Volksabstimmung votieren fast zwei Drittel aller stimmberechtigten Schweizer Männer für die Einführung des Frauenwahlrechts auf eidgenössischer Ebene.

1964 - Die Beatles treten ihre erste Tournee durch die USA an und lösen eine Massenbegeisterung aus.

1885 - Der erste deutsche Fischdampfer „Sagitta" (148 BRT) sticht von Bremerhaven aus in See. Damit begann die industrielle Hochseefischerei in Deutschland.

1855 - Russland und Japan einigen sich im Vertrag von Shimoda über eine Grenze für die Inselgruppe der Kurilen im Norden Japans. Der Vertrag teilt die Kurilen-Kette in eine nördliche russische und in eine südliche japanische Hälfte.

GEBURTSTAGE

1994 - Elisa Schlott (25), deutsche Schauspielerin („Draußen am See", „Fremde Tochter")

1954 - Dieter Bohlen (65), deutscher Musiker und Produzent, Sänger und Komponist des Pop-Duos „Modern Talking" (mit Thomas Anders), erster Hit: „You're My Heart, You're My Soul" 1985

1950 - Patrick McGrath (69), britischer Schriftsteller („Asylum") 1944 - Witi Ihimaera (75), neuseeländischer Schriftsteller („The Whale Rider")

1937 - Doris Gercke (82), deutsche Schriftstellerin („Bella Block"-Romane)

TODESTAGE

2018 - Waltraud Kretzschmar, deutsche Handballerin, bestritt 217 Länderspiele für die DDR und erzielte dabei 727 Tore, geb. 1948

1999 - Hussein, König von Jordanien 1952-99, geb. 1935