Jessica Schreiber, Inhaberin der Firma „FabScrap“. Seit rund drei Jahren kämpft die 30-Jährige mit ihrer Firma gegen Mode-Müll. Foto: Christina Horsten

New York. Mit viel Glamour will sich die New Yorker Fashion Week auch in diesem Frühjahr wieder präsentieren. Aber das Mode-Spektakel hat auch eine Schattenseite: Müll. 180 Millionen Kilogramm Stoff schmeißen allein die New Yorker jedes Jahr weg - eine Frau setzt sich nun dagegen ein.