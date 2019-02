Berlin . Der 6. Februar 2019 ist der 37. Tag des Jahres. Es sind noch 328 Tage bis zum Jahresende. Aktuelle Sternzeichen: Wassermann. Namenstag am 6. Februar haben Amandus, Dorothea, Paul und Reinhild. An einem 6. Februar gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX testet erfolgreich seine Weltraumrakete „Falcon Heavy". An Bord ist das Tesla- Elektro-Cabriolet des Technologie-Moguls Elon Musk. Die Rakete soll in einer Erde-Mars-Bahn um die Sonne kreisen.

2014 - Jay Leno moderiert letztmals die Sendung „The Tonight Show". Sein letzter Gast, der Schauspieler Billy Crystal, war 1992 auch sein erster gewesen.

2009 - Der Suhrkamp Verlag zieht Anfang 2010 von Frankfurt am Main nach Berlin um, teilt der Verlag mit.

2004 - Bundeskanzler Gerhard Schröder kündigt seinen Rücktritt als SPD-Vorsitzender an. Zu seinem Nachfolger wird am 21. März Fraktionschef Franz Müntefering gewählt.

1989 - Bei der alpinen Skiweltmeisterschaft in Vail (USA) gewinnt der 21-jährige Hansjörg Tauscher die Goldmedaille in der Herren-Abfahrt. Es ist die erste Weltmeisterschaft Deutschlands in dieser Disziplin seit 1939.

1964 - Frankreich und Großbritannien stimmen dem gemeinsamen Bau eines Kanaltunnels zu.

1944 - Sowjetische Bomber greifen die finnische Hauptstadt Helsinki an. Es ist der erste von drei großen Angriffen im Februar 1944. Damit wollte die Sowjetunion Finnland zu einem Friedensschluss bringen.

1929 - Der im August 1928 in Paris geschlossene „Briand-Kellogg- Pakt" zur Ächtung von Angriffskriegen wird vom deutschen Reichstag ratifiziert.

1919 - Die Weimarer Nationalversammlung tritt zum ersten Mal zusammen. 423 Abgeordnete des ersten demokratisch gewählten Parlaments versammeln sich im Saal des Weimarer Nationaltheaters.

GEBURTSTAGE

1979 - Alice Weidel (40), deutsche Politikerin, Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion seit 2017

1949 - Manuel Orantes (70), spanischer Tennisspieler, stand 1973 auf Platz zwei der Weltrangliste

1949 - Jim Sheridan (70), irischer Filmregisseur („In America", „Mein linker Fuß"), Drehbuchautor und Produzent

1929 - Pierre Brice, französischer Schauspieler, langjähriger Darsteller des Karl-May-Helden „Winnetou", gest. 2015

1929 - Günther Kress (90), deutscher Journalist, Gründer des Mediendienstes „kressreport"

TODESTAGE

2017 - Inge Keller, deutsche Schauspielerin, Deutsches Theater Berlin 1950-2001, geb. 1923

1994 - Joseph Cotten, amerikanischer Schauspieler („Der Dritte Mann"), geb. 1905