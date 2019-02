London. Bei der Vorstellung seines neuen Kinofilms erzählt Schauspieler Liam Neeson eine Geschichte, die er heute sehr bereue. In sozialen Netzwerken wird ihm Rassismus vorgeworfen.

Liam Neeson ist aktuell einer der meistgenannten Namen in den sozialen Netzwerken. Das liegt jedoch nicht an seiner actionreichen Rolle im neuen Hollywood-Film "Hard Powder", sondern an einer Geschichte, die er dem Independent während der Promo-Tour für seinen neuen Streifen in einem Interview erzählte.

Demnach habe ihm vor Jahren eine gute Freundin davon erzählt, wie sie vergewaltigt worden sei. Anschließend habe er gefragt, ob sie wisse, wer der Täter war oder sich wenigstens an die Hautfarbe erinnere. Darauf habe sie geantwortet, dass es ein schwarzer Mann gewesen sei.

Neeson berichtet im Interview sehr plastisch über seine folgenden Gedankengänge und Handlungen: Er sei daraufhin mit einer Art Totschläger durch die Straßen gezogen: "Ich habe das vielleicht eine Woche lang gemacht in der Hoffnung, dass irgendein 'schwarzer Bastard' aus einer Bar kommt und mich provoziert, so dass ich ihn... töten kann."

Wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe

Die Worte "schwarzer Bastard" begleitete Neeson nach Angaben der Interviewerin mit einer Geste für Anführungszeichen. Er habe sich damals Hilfe gesucht, habe mit einem katholischen Priester gesprochen, so Neeson nun im ABC-Interview. Über sein Verhalten sagte er: "Es schockte mich und es verletzte mich."

Zugleich wies er Vorwürfe zurück, er habe rassistisches Verhalten gezeigt. "Ich bin kein Rassist", sagte Neeson, der in Steven Spielbergs Holocaust-Film "Schindlers Liste" die Hauptrolle gespielt hatte, am Dienstagmorgen (Ortszeit) im US-Frühstücksfernsehen "Good Morning America".

Heute sei er zwar nicht stolz auf sein damaliges Verhalten, aber er wollte es wohl dennoch zugeben und sich sogleich davon distanzieren: "Es war furchtbar, wenn ich daran zurückdenke, dass ich das getan habe. Und ich habe es nie zugegeben." Mit Blick auf die politische Situation in seiner Heimat Nordirland meinte er, er könne Rachedurst verstehen, "aber es führt nur zu weiterer Rache, zu mehr Töten und mehr Töten".



Neesons Interview-Äußerungen hatten für Kritik in den sozialen Netzwerken gesorgt. Internetnutzer warfen dem Schauspieler Rassismus vor.

Hintergrund des "The Independent"-Interviews war der neue Neeson-Film "Cold Pursuit" (deutscher Titel: "Hard Powder"), in dem ein Vater einen Rachefeldzug nach der Ermordung seines Sohnes startet. Der norwegische Regisseur Hans Petter Moland hat dieses US-Remake seines eigenen Actiondramas "Einer nach dem Anderen" gedreht, das 2014 im Wettbewerb der Berlinale lief.