Mallorca. Schauspielerin Esther Schweins hat offenbar einen 40-Jährigen auf Mallorca vor dem Ertrinken bewahrt. Die Polizei bestätigte den Vorfall, der sich am Sonntag ereignete.

Die deutsche Schauspielerin Esther Schweins ist vielen noch wegen ihrer Auftritte in der legendären Late-Night-Show "RTL Samstag Nacht" bekannt. Damals bewies Schweins vor allem ihren Humor, am Sonntag hingegen hat sie auf Mallorca Zivilcourage bewiesen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat Schweins offenbar einen Mann vor dem Ertrinken bewahrt. Die spanische Polizei bestätigte den Vorfall.

Wie rettete Schweins dem Mann das Leben?

Dem Zeitungsbericht zufolge sei ein angetrunkener Spanier unweit der Touristenhochburg Magaluf ins Meer gegangen. Dabei sei der Mann immer wieder gestürzt und schließlich mit dem Kopf nach unten im Wasser getrieben. Schweins, die seit 2008 auf Mallorca lebt, habe den Vorfall beobachtet und sei ins Wasser geeilt. Dort soll sie versucht haben, dem 40-Jährigen das Leben zu retten, bis ein Polizist ihr zu Hilfe eilte. Gemeinsam zogen sie den Mann aus dem Wasser. Rettungssanitäter leiteten die Wiederbelebung ein. Er wurde in kritischem Zustand in das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma eingeliefert.