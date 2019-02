Düsseldorf. Für Aufsehen sorgt derzeit eine geplante Aktion einer Düsseldorfer Grundschule: Diese hat für Freitag, 8. Februar, den "Warmen-Pulli-Tag" ausgerufen. Die Heizung wird an diesem Tag nicht aufgedreht. Das ist der Grund für die umstrittene Aktion.

Am Freitag werden in Nordrhein-Westfalen an den Grundschule die Halbjahreszeugnisse ausgegeben. In Düsseldorf müssen sich einige Schüler warm anziehen. Nicht etwa, weil schlechte Noten drohen, sondern weil die Heizung an diesem Tag nicht aufgedreht wird. Was steckt hinter der umstrittenen Aktion?

Was ist der "Warme-Pulli-Tag"?

Mit der Aktion "Warmer-Pulli-Tag" will eine Grundschule in Düsseldorf Möglichkeiten des Energieeinsparens ausprobieren. An diesem Freitag (8. Februar) sollten Eltern die Kinder warm angezogen zur Schule schicken, damit sie auch im Klassenzimmer nicht frieren, erklärte das Umweltteam der Schule in einem Elternbrief.

Die Ankündigung sorgte für Irritationen und Kritik in den sozialen Netzwerken. Viele Eltern empörten sich. So sorgten sich manche, dass Kinder krank werden oder sich bei Kälte nicht gut konzentrieren könnten.



Alles nur ein Missverständnis?

Grund für die Aufregung könnte eine Formulierung in dem Elternbrief sein, der so auch online einsehbar war. "An diesem Tag bleibt die Heizung ausgeschaltet", stand in der ersten Version des Schreibens. Mittlerweile wurde das Schreiben angepasst.



Am 08.02.2019 werden die Heizungen heruntergefahren. Hierbei wird darauf geachtet, dass eine Raumtemperatur von min. 18 ° C nicht unterschritten wird. Alle Kinder kommen bitte warm angezogen in die Schule. Gerne auch mit Schal, Mütze, Kuscheldecke und heißem Tee. Alles ist erlaubt! ;-) Auszug des Schreibens an die Eltern der Schüler der Martin-Luther-Grundschule

Die Schulleiterin der betroffenen Martin-Luther Grundschule in Düsseldorf-Bilk, Linda Hennemann, stellt richtig: "Es geht nicht darum, dass die Heizung komplett abgeschaltet wird.". Stattdessen werde jeder Lehrer in seinem Klassenraum am Thermostat drehen. "Der Lerneffekt soll sein: Es muss nicht so warm in unserem Räumen sein, damit wir uns wohlfühlen", wird Hennemann bei der "Rheinischen Post" zitiert.



Energiesparprogramm der Stadt

Am Freitag, an dem Zeugnisse ausgegeben werden, seien ohnehin nur drei Stunden Unterricht vorgesehen. Die Grundschule nimmt an dem Energiesparprogramm "50:50 - Mit Energie gewinnen" der Stadt Düsseldorf teil, bei dem die Hälfte der Einsparungen für bestimmte Zwecke an die Schule zurückgegeben werden. Dieses Projekt gibt es schon seit mehr als 20 Jahren. Schulen und Kitas schicken einmal monatlich die Daten zum Verbrauch von Strom, Heizung und Wasser ans Umweltamt. Das Geld, was sie durch geringeren Verbrauch bezahlen, bekommen sie zur Hälfte ausgezahlt und dürfen es dann entweder wieder in Umweltschutzmaßnahmen investieren oder für die "Verbesserung des schulischen Bildungsangebots“ verwenden, heißt es bei der "RP".