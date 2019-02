Briefkästen in einem Wohnhaus. In Berlin hat sich ein Postbote an einem mit Rasiermessern gespickten Briefkasten verletzt. Foto: Sebastian Kahnert/ZB/Symbol

Berlin. Ein Postbote hat sich in Berlin an einem mit Rasierklingen gespickten Briefkasten verletzt. Der 24-Jährige wollte am Freitag Sendungen durch den Einwurfschlitz stecken, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungskräfte hätten den Mann zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.