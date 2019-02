Hamburg. Gerüchte über Kinderschänder, die an Schulen oder Kitas lauern, verbreiten sich via Whatsapp oder Facebook rasend schnell. Oft stecken hysterische Eltern dahinter. Mit Geschichten über Kinderschänder in weißen Transportern erzeugen sie Panik und schüren die Angst vor (dem) Fremden.

Es ist eine Geschichte, die an Tragik kaum zu überbieten ist. Ein Flüchtling kommt nach Deutschland und sieht zum ersten Mal in seinem Leben Schnee. Alles was er will, ist ein Foto von sich und dem europäischen Winter. Er spricht zuerst Erwachsene an, dann Kinder, die auf dem Heimweg von der Schule sind. Sie sollen ein Foto von ihm und dem Schnee mit seinem Handy machen. Niemand versteht ihn. Einige Eltern beäugen ihn misstrauisch, vermuten sogar, er sei ein Kinderschänder. Sie fotografieren den jungen Mann und veröffentlichen das Bild in den Sozialen Netzwerken wie Facebook und teilen es bei Whatsapp. Es ist eine moderne Hexenjagd.

"Niemand sollte Selbstjustiz üben"

Erwiesenermaßen war das Verhalten der Eltern falsch. Sie hätten das Bild des Fremden ohne dessen Einverständnis nicht in sozialen Medien teilen dürfen. "Niemand sollte Selbstjustiz üben", sagt Polizeisprecher Andreas Bode im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Polizei in Münster prüft derzeit, ob das Verhalten der Eltern strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Berichte über angebliche Vorfälle in der Nähe von Schulen hat es in den vergangenen Tagen viele gegeben: In Berlin war von falschen Polizisten oder als Frauen verkleideten Männern, die Schülerinnen auflauern, die Rede. Die Berliner Polizei muss sich einem Bericht des rbb zufolge täglich mit einer Flut von Anrufen verunsicherter Eltern auseinandersetzen. Grund sind die über Whatsapp oder bei Facebook geteilten Gerüchte.

Der weiße Transporter rollt fast überall

Am hartnäckigsten halten sich Geschichten über Männer in weißen Transportern, die vor Schulen oder Kitas Kinder entführen. Erst im Dezember berichtete unsere Redaktion über einen solchen Fall in Georgsmarienhütte, kurz zuvor im November sei der ominöse weiße Transporter in Holzhausen gesehen worden – gleich zwei Mal. Ähnliche Fälle gibt es bundesweit. In Sachsen-Anhalt soll der weiße Transporter im Jahr 2016 in mehreren Orten gesehen worden sein, wie die Mitteldeutsche Zeitung damals berichtete. Stets ging die Polizei den Hinweisen nach, konnte jedoch nie ein Verbrechen feststellen.

Vorsicht vor Falschnachrichten!

In der Geschichte vom weißen Transporter steckt meist nur wenig Wahrheit. Sie ist zu einer urbanen Legende geworden und allzu häufig nicht mehr als eine Falschnachricht, eine Mär. Andre Wolf ist Pressesprecher von "Mimikama", dem wohl bekanntesten Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt der Experte:

Bei urbanen Legenden und Kettenbriefen handelt es sich häufig um Geschichten, die glaubwürdig klingen, in vielen Fällen im Kern auch vielleicht etwas Wahres tragen und Emotionen erschaffen. Meist ist es Angst, die erschaffen wird. Angst ist zwar kein guter Ratgeber, jedoch ein starker Antrieb. Aus diesem Antrieb heraus neigen viele Menschen dazu, Inhalte zu verbreiten, obschon diese sich faktisch widerlegen lassen. Andre Wolf, Pressesprecher bei

Wolf gibt ein Beispiel, das wohl jeder so oder so ähnlich schon einmal gehört hat: das Narrativ der HIV-infizierten Nadeln in Kinosesseln. Wolf sagt: "Diese hat es nie gegeben, ferner ist es bekannt, dass der HI-Virus an der Luft nicht lange überleben kann. Dennoch funktioniert diese urbane Legende, sie hat im Laufe der Jahre sogar immer wieder eine neue Dynamik erfahren und sich entwickelt."

Längst sei es nicht mehr nur die Nadel in Kinosesseln, vor der gewarnt wird, mittlerweile finde sich dasselbe Narrativ in der Warnung vor HIV-infizierten Bananen oder Orangen wieder. "Eine wahre Renaissance erlebte die Geschichte in der Falschmeldung, dass HIV-infizierte Nadeln nun in den Griffen von Zapfpistolen an Tankstellen zu finden seien."



Immer dann, wenn man durch alltägliche und eher harmlose Dinge in große Gefahr geraten kann, funktionieren auch urbane Legenden. Es ist das Spiel mit der Angst, gespickt mit einer überalltäglichen Dramaturgie. Andre Wolf, Pressesprecher Mimikama

"Ein nachvollziehbares Verhalten"

Der diplomierte Psychologe und Betriebsleiter ethno-medizinischen Instituts, Ahmet Kimil, zeigt Verständnis: "Dass Eltern besorgt sind um ihre Kinder, ist tief in uns Menschen verwurzelt. Der Beschützerinstinkt ist ein Urinstinkt des Menschen. Daher ist es nachvollziehbar, dass Eltern sich Sorgen um ihre Kinder machen. Wenn Ängste allerdings keine berechtigten Grundlagen in der Realität haben, können sie auch schädigend sein."

Zu selten hinterfragen Eltern solche Nachrichten kritisch. "Niemand will am Ende verantwortlich sein, wenn man eine Warnung anzweifelt und letztendlich passiert doch jemandem etwas", sagt Kommunikationsexperte Wolf. Das gilt auch für Schulen und Kitas, die in solchen Elternbriefen vor Fremden warnen:

Die Kinderfänger gehen um

Die weißen Transporter sind einfach nicht zu stoppen, wie folgende Schlagzeilen belegen: 2011, Brandenburg: "Gerüchte im Internet: Angst vor Kinderfängern im weißen Kleinbus". 2013, Hessen: "Gibt es die 'Kinderfänger' oder handelt es sich um Falschmeldungen?". 2014, Nordrhein-Westfalen: "Flamersheim und Kleinbüllesheim: Weißer Transporter im Visier". 2015, Schleswig-Holstein: "Die Wahrheit hinter den weißen Rumänen-Transportern". Neben diesen vermeintlich seriösen Berichten über Kinderschänder in weißen Transportern gibt es mindestens ebenso viele hysterische Beiträge im Internet über angebliche Kindesentführungen: "Bitte redet mit euren Kindern! Und sagt den anderen Eltern Bescheid!!!", heißt es dann, oder: "Bitte passt um so aufmerksamer auf eure Kinder auf und lasst sie keine Sekunde aus den Augen! Ich hoffe, die Schweine werden gefasst!"

Heiße Ware auf dem Marktplatz der Moderne



Soziale Netzwerke wie Facebook oder Messenger-Dienste wie Whatsapp sind entscheidende Multiplikatoren bei der Verbreitung solcher Falschnachrichten. Wolf vergleicht sie daher mit der griechischen Agora. Soziale Netzwerke seien der Marktplatz der Moderne. "Geschichten werden erzählt, Dinge werden gekauft und verkauft, Menschen treffen einander, Menschen geraten aneinander. Es ist ein Kreativplatz. Dieser Ort fördert natürlich den regen Austausch von Informationen, aber eben auch von Falschinformationen", sagt der Kommunikationsexperte.

So entlarven Sie Falschnachrichten So entlarven Sie Falschnachrichten Die Experten von "Mimikama" raten zu folgendem Ablauf beim Entlarven von Fakenews: Den eigenen Standpunkt kennen. Was erwarte ich? Wie rezipiere ich Inhalte?



Verdacht schöpfen, um tendenziöse/manipulierte/falsche Inhalte erkennen können. Narrative und bestimmte Betrugsformen kennen.

Absenderprüfung. Impressum beachten. Wer schreibt da überhaupt?



Inhaltlicher Gegencheck (Quellanalyse)



Bildercheck (Bildersuche, auch für Videos machbar).



Experten befragen. Mimikama.at hat beispielsweise eine Artikeldatenbank mit über 17.000 Einträgen. Ebenso, gerade wenn es um lokale Warnungen geht, steht immer die Polizei bereit.



Falschmeldungen zu Flüchtlingen



Häufig sind Asylbewerber oder Migranten die Leidtragenden von Fakenews. Psychologe Kimil sagt: "Die Angst vor dem 'Fremden' spielt bei der Entstehung von Vorurteilen eine große Rolle. Psychologisch betrachtet dienen Flüchtlinge, Migranten, Außenseiter, Fremde etc. oft als Projektionsfläche für verschiedenste Ängste. Eigene Gefühle und Gedanken, die nicht reflektiert und differenziert wurden, werden auf andere Menschen übertragen, um sich selber zu entlasten."

Laut Wolf ist auch die Intention hinter einer solchen Falschmeldung entscheidend. Es gehe um die Frage: Ist die Falschmeldung bewusst erschaffen worden, um Menschen zu diffamieren oder handelt es sich um falsch interpretierte Beobachtungen? Besonders in den Geschichten zu weißen Lieferwagen, mit denen vermeintlich Kinder entführt werden, habe sich häufig herausgestellt, dass die Fahrer dieser Lieferwagen Handwerker oder Schrottsammler waren, die langsam durch eine Straße gerollt sind. "Hier erkennt man, dass die Darstellung der handelnden Personen meist aus dem Kontext der eigenen Wahrnehmung oder Intention entsteht", sagt Wolf.

Wie sollten Eltern mit solchen Nachrichten umgehen?

Der "Mimikama"-Verein empfiehlt, zuerst mit Polizei oder Schulbehörden zu sprechen, bevor man sich einer unkonkreten Warnung auf Facebook oder Whatsapp hingibt. Selbst wenn man die Warnung von den besten Freunden zugesendet bekommt, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Warnung verifiziert ist, sagt Wolf. Ebenso sei die Idee "lieber ein Mal mehr als zu wenig gewarnt" keine wirklich gute Idee, da man im Zweifel eher Angst, ja aus der Beobachtung heraus sogar Hysterie erschaffen kann.

Mit einer solchen Hysterie hat derzeit die Polizei Kiel zu kämpfen. Dort sahen sich die Beamten am Freitag gezwungen, Eltern per Pressemitteilung zu mehr Sachlichkeit aufzurufen. In den sozialen Netzwerken kursierten zurzeit viele Gerüchte, sagte der Leiter der Bezirkskriminalinspektion Kiel, Thorsten Steffens. Internet-Nutzer hätten unter anderem von entführten und getöteten Kindern berichtet. "All das hat es hier in Kiel nicht gegeben", stellte Steffens klar. Mutmaßlich sind zwei Übergriffe auf Kinder der Nährboden für diese Gerüchte. In den vergangenen Wochen hatten ein acht und zwei zwölf Jahre altes Kind berichtet, in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel von einem maskierten Mann festgehalten worden zu sein. Die Kinder konnten entkommen und blieben unverletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten daraufhin Anfang der Woche ein Phantombild veröffentlicht.

Polizei fordert mehr Sensibilität

"Übergriffe auf Kinder sind hochemotional", sagt Steffens. Trotzdem appelliert die Polizei eindringlich an Eltern, sich trotz aller Sorgen verantwortungsvoll zu verhalten und keine Gerüchte weiterzuverbreiten. In einem Facebook-Post vom 30. Januar zeigt sich die Polizei Berlin nach der Häufung der Vorfälle in der Hauptstadt nachdenklich.

"Wir können Ihnen versichern: Immer, wenn es Hinweise auf Gefahren für Ihre und unsere Kinder gibt, handeln wir und unsere Kollegen präventiv, proaktiv und suchen nach den Verursachern dieser Gefahren. 365 Tage im Jahr sind unsere Präventionsbeauftragten zudem in Schulen im Einsatz, um Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren", heißt es in dem Beitrag. Die Polizei rät, Kinder zu informieren, jedoch ohne sie zu verängstigen. Abgeraten und gewarnt wird davor, vermeintliche Warnungen und Gerüchte ungeprüft zu Teilen und Weiterzuleiten. "Es ist nicht zielführend, sondern trägt oft eher zu einer unbegründeten Verunsicherung aller bei."